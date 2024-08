Strelkyňa Barteková do LA pôjde, no nevie, či v pozícii športovca

Paríž 11. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková chce zostať súčasťou svojho športu do nadchádzajúcich olympijských hier v Los Angeles. Na prebiehajúcich OH v Paríži postúpila do finále skeetu a obsadila v ňom šieste miesto. Okrem športových povinností mala na hrách aj funkcionárske ako členka MOV i SOŠV. Práve tieto pozície sú pre ňu istotou aj na OH 2028.



Barteková je úradujúca majsterka sveta i Európy v skeete a na konte má olympijský bronz z Londýna. Finálová účasť pod piatimi kruhmi z roku 2012 bola pre ňu až do týchto hier jediná a minulý týždeň išla medzi najlepšiu šestku v Chateauroux po dvoch rozstreloch. V tom finálovom nakoniec vypadla ako prvá a nevie, či bude v pozícii športovkyne aj na ďalšej olympiáde, ktorá by bola už jej šiesta.



"Milujem svoj šport, milujem chodiť každý deň na tréning. Viem však, čo stojí vybojovať si každý jeden terč. Ja nie som človek, ktorý je extrémne talentovaný, všetko mám vydreté a už 26 rokov som deň čo deň na strelnici. Stačí to na olympijské finále a musím si sama v sebe zhodnotiť, či ešte raz chcem vstúpiť do tých vôd a štyri roky drieť ako kôň. Je to viac-menej o tom, či mi to bude stačiť a ako to prehodnotím. Určite by som sa však nechcela vzdať môjho športu, či už v iných pozíciách ako športovkyňa. Všetko je otvorené, určite tam budem ako členka MOV," povedala Barteková o Los Angeles 2028.



Finále bolo pred olympiádou jej cieľ. Patrila medzi najväčšie favoritky svojho športu i slovenskej výpravy, no pred OH bolo v tejto sezóne jej maximum tretie miesto z májového podujatia SP v Baku. "Samozrejme, že nebudem spokojná so šiestym miestom. Som však spokojná s tým, že som bola vo finále, boli to moje piate hry a iba druhé finálové umiestnenie. Bol to cieľ. Nie je to síce medaila, ale po 20 rokoch mojej olympijskej cesty som stále ešte tam, bola som tretia najstaršia v štartovom poli a najstaršia finalistka. Stále viem tie mladé baby popreháňať," zhodnotila s odstupom Barteková.



Slováci získali na tohtoročných OH len jednu medailu, bronz v C1 v podaní vodného slalomára Mateja Beňuša. Veľké nádeje sa vkladali práve do strelcov, no Barteková s Vanesou Hockovou boli nakoniec jediné s finálovou účasťou. "Strelci sem išli ako favoriti v mnohých disciplínach. Očakávania boli najmä od Zuzky Štefečekovej, Maja Kovačócyho a Paťa Jányho, ktorý mal doteraz fantastickú sezónu. Bola by som veľmi rada, keby sme ich nehodnotili na základe jedných pretekov," povedala Barteková.



Rehák Štefečeková je držiteľa olympijského aj svetového kvalifikačného rekordu v trape z hier v Tokiu. V tejto sezóne získala zlato na májovom podujatí SP v Lonate a najlepšia bola aj v olympijskej kvalifikácii, na ktorej sa zúčastnila, hoci už mala miestenku. Kovačócy sa vrátil na olympiádu po ôsmich rokoch, keď získal titul vicemajstra v trape na vlaňajších MS v Baku. Mimoriadne vydarenú sezónu zažíva napriek absencii v olympijskom finále Jány. Je úradujúci majster Európy so vzduchovou puškou na 10 metrov aj malokalibrovkou v ľahu, striebro má z kontinentálneho šampionátu v tímovej súťaži s trojpolohovou "malorážkou" a v tejto disciplíne získal na ME v Osijeku aj individuálny bronz. Na pódiu stál taktiež na SP v Mníchove, kde získal striebro. V Paríži sa mu viac darilo s malokalibrovkou, čo je jeho sekundárna disciplína. V kvalifikácii obsadil desiate miesto so stratou jedného bodu na rozstrel o najlepšiu osmičku. "Stačí málo na to, aby bolo z prvého desiate alebo pätnáste miesto. Je to naozaj o maličkých detailoch, v ten deň musí všetko vyjsť. Ja si veľmi vážim prácu všetkých strelcov, ktorí tam boli, všetkých športovcov, ktorých máme na Slovensku. Myslím si, že sme dokázali, že sa nestratíme napriek tomu, že to až tak nevyšlo," zhodnotila Barteková.



Kredit dala aj svojej mladšej skeetarskej kolegyni Hockovej, ktorá mala miestenku ako jedna z prvých olympioničiek. V Chateauroux podala životný výkon - obsadila štvrté miesto a chybu urobila ako posledná spomedzi šiestich najlepších strelkýň. "To, že tam bola Vanesa, považujem za obrovský výsledok pre Slovensko, pretože to boli jej prvé hry, zvládla ten tlak. Strieľala famózne, ja som nevedela vôbec priebežné výsledky, ale videla som ju strieľať vo finále a videla som, že jej naozaj ide karta. Išla fantasticky, v dobrom tempe, v dobrom rytme. Škoda, že to nevyšlo na medailu," uviedla Barteková.







