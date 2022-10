Barteková na MS chce zabojovať o olympijskú miestenku

Bratislava 4. októbra (TASR) - Po trape sa na majstrovstvách sveta v streľbe z brokových zbraní schádza v chorvátskom Osijeku svetová elita aj v skeete. Súťaže v hlavných kategóriách sa uskutočnia 7.-11. októbra a chýbať nebude ani olympijská medailistka Danka Barteková.



Na nedávnych majstrovstvách Európy vybojovala dvakrát bronz a tešilo ju najmä tretie miesto v individuálnej súťaži. „Bolo to skvelé, pretože to bolo presne 20 rokov od momentu, ako som získala v Taliansku svoju prvú, ešte iba juniorskú medailu,“ zaspomínala si Danka Barteková v rozhovore, ktoré TASR sprostredkovalo Športové centrum polície (ŠCP). V cyperskej Larnake jej chýbal k olympijskej miestenke iba jeden jediný terč.



Parížsku istotu získa v Chorvátsku tentokrát najlepšia štvorica, no Barteková sa na to sústrediť nechce. „Viem, že mám na to, aby som vybojovala dobré umiestnenie. No viem aj to, ako musí všetko zapadnúť, aby sa to stalo. Sústredím sa každý jeden terč a počítať sa bude až keď bude koniec,“ povedala pred odchodom do Chorvátska Barteková.



V chorvátskom Osijeku bude na MS 2022 štartovať v individuálnej súťaži, v mixe zabojuje spoločne so Štefanom Zemkom. „Som veľmi rada, že som ho po majstrovstvách Európy ešte presvedčila, aby potrénoval. Tam sme skončili na 9. mieste a verím, že v dobrej forme budeme aj v Osijeku,“ prezradila Barteková, ktorá sa teší aj na súťaž družstiev, v ktorej sa predstaví spoločne s Monikou Štibravou a Vanesou Hockovou.