Barteková nepostúpila do finále skeetu, obsadila 13. miesto

Tokio 26. júla (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková nepostúpila do finále skeetu na olympijkých hrách v Tokiu. V kvalifikácii obsadila 13. miesto, keď trafila 118 asfaltových holubov.



Bronzová medailistka z Londýna 2012 bola po prvom kvalifikačnom dni na 9. mieste so skóre 71. Druhý deň začala dobre a až do ôsmeho stanovišťa bola bezchybná. Potom však minula a výrazne si skomplikovala situáciu. V záverečnej piatej položke pridala ďalšie dve chyby a definitívne prišla o finálovú účasť. Na rozstrel jej chýbali dva terče.