Barteková si otestovala olympijskú strelnicu, vyhrala GP Francúzska

Chateauroux 17. apríla (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková dosiahla ďalší úspech na medzinárodnej scéne, keď vyhrala Grand Prix Francúzska v skeete v Chateauroux. Pre strelcov boli preteky v Národnom streleckom centre ideálnou možnosťou spoznať budúcu olympijskú strelnicu. Informoval o tom web olympic.sk.



Barteková v Chateauroux potvrdila pozíciu svetovej jednotky v skeete, kam sa dostala po kvalitných výkonoch v prvom štvrťroku 2023. V kvalifikácii na Grand Prix Francúzska dosiahla rovnako ako domáca Noemie Battaultová 116 bodov. V semifinále trafila 27 terčov a prebojovala sa z 1. priečky do finále. V ňom rovnako ako Češka Barbora Šumová trafila 31 terčov a rozhodoval rozstrel, ktorý Slovenka vyhrala 4:2. Bronz získala Nemka Nadine Messerschmidtová.



Na Grand Prix Francúzska štartovalo viacero skeetariek zo svetovej špičky. Nechýbala ani Kimberly Rhodeová z USA. "Preteky boli náročné. Teším sa, že som vyhrala prvý kvalifikačný deň, nástrel 72 je vo veterných podmienkach výborný výkon. Druhý deň som sa necítila najlepšie, napriek tomu som skončila v kvalifikácii druhá po rozstrele. V semifinále i finále som viedla, ale na konci som to trochu zdramatizovala, keď sa mi podarilo urobiť dve dvojchyby v záverečnej desiatke. Rozstrel som však vyhrala, takže to malo krásny priebeh. S výkonom i výsledkom som veľmi spokojná," sprostredkoval pre TASR slová Bartekovej jej mediálny manažér Jozef Korbel.



Národné strelecké centrum v Chateauroux bude na budúci rok centrom olympijských streleckých súťaží. Pôvodne sa malo súťažiť priamo v Paríži na strelnici La Courneuve vo štvrti Seine-Saint-Denis, avšak pre logistické problémy museli dejisko presunúť. Strelnica v Chateauroux leží viac ako 270 km južne od francúzskej metropoly. Streľba je po jachtingu (Marseille) a surfingu (Teahupo’o na Tahiti) tretím športom, ktorý bude mať centrum mimo Paríža.



"Som veľmi rada, že som si mohla vyskúšať olympijskú strelnicu, hoci ešte nemám miestenku na OH. Pevne verím, že sa mi ju podarí získať. Strelnica je náročná, ale z pohľadu športovkyne som rada, že strelnica je pevné športovisko a nie zmontovateľná stavba, ktorú postavili iba pre olympijské hry, ako tomu bolo v Londýne či Tokiu. A to nehovorím o Riu, to sa mi s odstupom času ťažko hodnotí. V Chateauroux je fantastické, veľmi dobre situované a vybavené športovisko. Strelcom neprekáža ani slnko. Strelnica je na veľmi vysokej úrovni," opísala dejisko budúcich olympijských súťaží Barteková.



Jediný problém je podľa nej vietor, ale aj na ten sa dá pripraviť. "Preteky boli nesmierne náročné, keďže sa vystriedali všetky druhy počasia od dažďa, cez silný vietor až po krupobitie, ktoré sme mali na oficiálnom tréningu. Nebola to žiadna slasť. Záverečný deň už bol slnečnejší. Vyskúšali sme teda každý druh počasia, okrem krátkych rukávov. Hoci tu fúkalo a domáci nám tvrdili, že tu fúka veľmi často, strelnica to zvláda a s terčami to až tak nemávalo. Dá sa na to pripraviť. U nás v Trnave sme zvyknutí na podobný silný severný vietor," dodala Barteková.