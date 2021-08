Barteková uprosila Samarancha, Slovákov pochválila za protokol

Tokio 7. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková si po piatich rokoch zopakovala olympijský medailový ceremoniál v kanoistickom areáli. Slovenskému štvorkajaku Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek odovzdala bronzové medaily po pretekoch na 500 m, musela však presvedčiť člena Medzinárodného olympijského výboru Juana Antonia Samarancha, aby si s ňou vymenil miesto.



Barteková sledovala preteky z tribúny ako členka MOV, v ktorom po OH po ôsmich rokoch skončí. O výmenu požiadala Samarancha ešte pred finálovými pretekmi. "Musela som si to s ním vymeniť. Pán Samaranch uznal, že toto je jeden z mojich posledných medailových ceremoniálov. A keďže som tušila a dúfala, že to chlapci zvládnu, tak som ho ani nemusela dlho prosiť. Ale som mu veľmi vďačná," vysvetlila Barteková.



Slovenská športovkyňa už ako členka športovej komisie MOV odovzdávala slovenskému štvorkajaku striebro aj na predchádzajúcej olympiáde v Riu. "Je to obrovský zážitok si to zopakovať. Sledovala som ich na ceste za úspechmi aj pred Riom a aj pred Tokiom. Chalani sú kamaráti, pre mňa to bolo o to emotívnejšie a o to viac si to vážim."



Bartekovú potešil aj medailový protokol Slovákov, ktorí si cenné kovy ako jediní odovzdali správne, keďže pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu ani medailový ceremoniál neprebieha podľa zvyklostí. "Oni jediní si tie medaily zavesili správne, teda prvý ju dal druhému, druhý tretiemu a tretí štvrtému. Tak som im povedala, že sú veľmi šikovní, a že sa tešíme a s nimi celé Slovensko. Erik Vlček mi povedal, že im prinášam šťastie," dodala Barteková a pri Vlčekovi sa ešte pozastavila: "Erik je pre mňa jeden z najlepších športovcov na Slovensku, Verím, že sa s ním budeme dlho chváliť. On je vzor pre nás vrcholových športovcov, ale aj pre mládež. Obetovať život športu ako to urobil on, to nie je bežné."



Slovenská strelkyňa mala na OH v Tokiu zálusk na medailu, ale v skeete sa neprebojovala do finále. Štyri kovy jej kolegov však vníma ako veľký úspech: "Mám z toho obrovskú radosť, lebo ľudia na Slovensku sa veľmi tešia. Pre každého športovca to je satisfakcia. Podali sme tu všetci dobré výkony a môžem za každého povedať, že dal to toho všetko."



Slovenská olympionička sa po ôsmich rokoch vo funkcii člena športovej komisie MOV v jej ďalšom období nepredstaví, vo voľbách sa nedostala do vyvolenej štvorice. Vo svojej práci na poli športovej diplomacie by však chcela pokračovať: "Teší ma, že s kýmkoľvek som sa rozprávala, tak každý mal pozitívny pocit z mojej práce. Boli by radi, keby som zostala v športovom a olympijskom hnutí. Musím porozmýšľať, aký nájsť spôsob, aby som pokračovala."