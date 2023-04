Barteková vypadla vo vyraďovačke, finále jej ušlo o bod

Káhira 29. apríla (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková nepostúpila do finále skeetu na podujatí Svetového pohára v Káhire. Miestenka do boja o medaily jej ušla v štvorčlennej vyraďovačke o jeden bod, keď trafila osemnásť terčov a obsadila tretie miesto.



Barteková minula šesť z prvých desiatich terčov, no rovnako na tom bola aj Indka Ganemat Sekhononová. Druhá desiatka, po ktorej vypadla strelkyňa s najmenším počtom bodov, jej vyšla lepšie. Mala na konte jedenásť bodov a išla ďalej na úkor Sekhononovej (9), pričom na Číňanku I-tching Ťiang strácala bod. Po ďalších štyroch položkách sa jej Barteková vyrovnala, nakoniec však minula tri zo záverečných piatich terčov.



Spomedzi šiestich reprezentantov Slovenska sa dostala v Káhire najďalej. So 116 bodmi postúpila zo siedmeho miesta v kvalifikácii, pričom najlepšia osmička tesne ušla dvanástej Lucii Kopčanovej (114). Monika Štibravá minula o jeden terč viac a obsadila devätnástu pozíciu. Vanessa Hocková (109) a Adela Supeková (98) obsadili 34. a 55. miesto. Jediný slovenský zástupca medzi mužmi Ladislav Németh ukončil kvalifikáciu na 64. pozícii so 112 bodmi. Na postup mu chýbalo osem terčov.