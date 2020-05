Barteková zostane členkou komisie športovcov MOV až do OH v Tokiu

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková zostane členkou komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru až do budúcoročných olympijských hier v Tokiu. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského olympijského a športového výboru olympic.sk.



Preloženie olympiády donútilo exekutívu MOV zaoberať sa aj komisiou športovcov MOV a mandátom jej volených členov za letné športy. Štvorici, ktorá bola zvolená olympionikmi počas OH 2012 v Londýne, totiž mal mandát vypršať v posledný deň OH v Tokiu tohto roku, teda 9. augusta 2020. To sa týka súčasných dvoch najvyššie postavených členiek komisie športovcov MOV – jej predsedníčky Kirsty Coventryovej (bývalá plavkyňa zo Zimbabwe), podpredsedníčky Danky Bartekovej, ako aj austrálskeho veslára Jamesa Tomkinsa a francúzskeho vodného slalomára Tonyho Estangueta.



Exekutíva MOV počas štvrtkového zasadnutia prostredníctvom telekonferencie schválila princíp, že mandát štyroch členov komisie športovcov, ktorý mal vypršať v tomto roku, sa skončí až v posledných deň olympijských hier na budúci rok (konkrétne 8. augusta 2021). Takisto schválila, že až do tohto termínu zostane vo funkcii predsedníčky komisie Coventryová. Ďalšie rozhodnutia v tejto veci schváli exekutíva MOV v júni.



Nových členov komisie za letné športy zvolia počas budúcoročných OH v Tokiu. O zvolenie sa tam bude uchádzať 30 kandidátov z 19 olympijských športov, medzi nimi znovu aj Barteková. Zvolení budú štyria kandidáti, ktorí by sa následne mali stať aj členmi samotného MOV.



Prezident MOV Thomas Bach na margo aktuálneho rozhodnutia povedal: „Členovia exekutívy boli jednotní v názore, že v tomto kritickom období potrebujeme mať plné zastúpenie športovcov v komisii. Hlas športovcov je momentálne veľmi dôležitý a nemôžeme mať niečo neobsadené.“



Komisia športovcov môže mať maximálne 23 členov, z ktorých 12 je priamo volených olympionikmi na obdobie 8 rokov: ôsmi zastupujú letné športy (štyria boli zvolení na OH 2012 a štyria na OH 2016) a štyria zimné športy (dvaja boli zvolení na ZOH 2014 a dvaja na ZOH 2018). Ďalších maximálne 11 členov môže menovať prezident MOV, zohľadňujúc pritom kritériá, ako sú zastúpenie členov zo všetkých kontinentov a z väčšieho množstva športov, aj rovnovážny pomer počtu mužov a žien.