Bartekovej návrat do Pekingu: Kvalita športovísk je opäť vysoká

Peking 8. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková sa pod olympijské kruhy do Pekingu vrátila po štrnástich rokoch. Tridsaťsedemročná športovkyňa debutovala v čínskej metropole v roku 2008 v skeete, tentoraz je na ZOH na pozvanie prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha.



Úspešná strelkyňa si zaspomínala na Peking z leta 2008: "Bolo to veľmi emotívne, bola to moja prvá olympiáda. Teraz ju zažívam ako členka MOV. Ale ja si veľmi nepamätám, keď som tu bola 14 rokov dozadu. Ale kvalita športovísk je neskutočne vysoká tak ako aj v roku 2008. A ochota dobrovoľníkov a starostlivosť o ľudí je super. Aj keď mám pocit, ako keby sa nás báli. Aj preto sú tu striktné opatrenia. Ale je vidieť, že sa tešia, keď vás vidia," povedala Barteková.



Počas pobytu v dejisku hier nemá Barteková toľko povinností ako počas uplynulých ôsmich rokov, keď pôsobila v komisii športovcov MOV. "Stretávam sa a podporujem našu delegáciu. Môžem navštevovať športoviská, takže sa budem pozerať na čo môžem. Dva týždne po návrate mám prvé preteky SP. Takže sa musím udržiavať aj vo forme. Pobehala som športoviská dole v Pekingu, videla som krasokorčuľovanie, šortrek, rýchlokorčuľovanie. Zatiaľ som nevidela z našich nikoho okrem Petry Vlhovej," dodala Barteková.



Priamo na svahu v Jen-čchingu mohla sledovať Vlhovej vystúpenie v obrovskom slalome, v ktorom však slovenská lyžiarka skončila až na 14. mieste. "Viem pochopiť, čo to je ísť do pretekov v úlohe favoritky. Moja nádej je, že to bola jej prvá disciplína a ešte aj išla ako prvá. Pevne verím, že sa z toho otrasie a nebude si z toho robiť ťažkú hlavu. A že do slalomu pôjde s väčšou chuťou."



Bartekovej sa zatiaľ páči aj atmosféra ZOH, hoci je utlmená opatreniami. "Atmosféru tu robia najmä športovci. Čína nie je zimná krajina, ale verím, že tieto hry to naštartujú. Ja si myslím, že sa to tu postupne rozbehne."