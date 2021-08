Bartekovú nezvolili do komisie športovcov MOV

Tokio 4. augusta (TASR) - Slovenskú strelkyňu Danku Bartekovú nezvolili opätovne do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Barteková v nej pôsobila od roku 2012, keď ju zvolili počas OH v Londýne.



Barteková dostala 1278 hlasov, skončila na 7. mieste. Do komisie vybrali basketbalistu zo Španielska Paua Gasola (1888), poľskú cyklistku Maju Martynu Wloszczowskú (1674), plavkyňu z Talianska Federicu Pellegriniovú (1658) a japonského šermiara Jukiho Otu (1616). "Tentoraz sme mali 31 kandidátov, zvolili len štyroch, v Londýne bolo 21 kandidátov a tiež sa volili štyria. Takže poviem na rovinu, že už v Londýne sa stal malý zázrak. Bola som z malej krajiny, ale hviezdy vtedy boli naklonené. Teraz boli šance menšie, i keď som vsádzala na moju prácu za uplynulých 8 rokov. Beriem to tak, že to nie je tragédia, ale prežívam sklamanie. Ale prijímam to s pokorou," uviedla Barteková po vyhlásení výsledkov.



Slovenská reprezentantka sa už od príchodu do dejiska olympijských hier v Tokiu venovala kampani, výraznejšie však až po skončení jej pretekov v skeete. "Tieto hry a kampaň boli špecifické, športovci boli v dedine maximálne sedem dní. Odsúťažili a išli domov. A za tento čas bolo ťažké nájsť človeka, ktorý mal takú povznesenejšiu náladu, ktorý by nebol sústredený na svoje výkony. Nedali sa až tak prezentovať svoje názory a ja som mala veľký problém oslovovať športovcov, ktorí boli sústredení, alebo prišli frustrovaní z tréningu. Nechcela som byť invazívna. A bol tu aj problém s Covidom, športovci nechceli, aby sme na nich rozprávali, báli sa napriek tomu, že sme mali rúška. Takže toto zavážilo, ale traja zo štyroch kandidátov nerobili žiadnu kampaň. Stačili im mená a športové výsledky. Niektorí športovci zasa stáli pred jedálňou a kampaň robili takto, pre mňa to bolo nedôstojné. Nemám na to povahu. Verím, že to využijú v náš prospech."



Barteková má ešte šancu, že by ju do komisie mohol donominovať prezident MOV Thomas Bach. "Tá šanca je, ale je veľmi teoretická. Komisia športovcov má byť vyvážená, má tam byť balans zimných a letných športov, pohlaví. A žien z Európy je tam dosť. Takže veľmi s tým nerátam. Ak by sa to stalo, budem pozitívne prekvapená," dodala.



Na svoju právu v MOV by však Barteková chcela nadviazať. "Stretla som veľa ľudí z MOV a každý mi hovoril, že by bolo veľmi fajn si ma nechať medzi nimi, pretože mali asi pozitívnu skúsenosť. Chcem zostať v športovom a olympijskom hnutí. Ale ako to bude ešte neviem. Nerozmýšľala som nad tým, pre mňa bola prvoradá športová príprava."



Tridsaťšesťročná strelkyňa uviedla, že práca v hnutí ju za uplynulých osem rokov posunula nielen pracovne, ale aj ľudsky: "Bolo to osem fantastických rokov. Bola som pri rozhodnutiach, ktoré boli náročné. Bola to veľká zodpovednosť, uvedomovala som si, že rozhodujem za športovcov. Robila som konzultácie so športovcami ohľadne pravidla 50. Bola som v pracovnej skupine, ktorá sa týkala ruského dopingu. Som rada, že som pri tom mohla byť."



Medzi 31 kandidátmi bolo viacero mien, ktoré mali šancu preklenúť do zvolenej štvorky najmä pre svoje športové výsledky, pred Bartekovou skončili ešte ukrajinská veslárka Anastasia Koženkovová a triatlonista z Veľkej Británie Alistair Brownlee. "Je mi ľúto, že tam nie je Brownlee, ktorý sa snažil so športovcami rozprávať, rovnako aj tenista Max Mirnyj. Som v šoku, že sa tam nedostala plavkyňa Cate Campbellová. Pau Gasol je najväčšia hviezda. Nečakala som Wloszczowskú, ale som rada že tam je, lebo mať tam Poľku je fajn a bude zastupovať aj krajiny, ktoré sú okolo," uzavrela Barteková.