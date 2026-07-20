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Bartková pre zranenie neodcestuje so slovenským tímom na šampionát
Spoluhráčkam z reprezentácie bude na blížiacom sa šampionáte fandiť aspoň na diaľku.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Opora slovenskej kadetskej reprezentácie Mária Bartková sa nepredstaví na tohtoročnom svetovom šampionáte hráčok do 18 rokov v Rumunsku. Členku All Star tímu z ME 2025 v Podgorici, na ktorých Slovenky získali zlaté medaily, vyradilo dlhodobé zranenie členka.
Talentovaná ľavá spojka nehrala súťažný zápas päť mesiacov. Po ukončení klubovej sezóny sa pripravovala na šampionát. Absolvovala všetky reprezentačné zrazy, no do medzištátnych zápasov nezasiahla. „Od konca februára ma trápi zranenie členka, ktoré súviselo s pretrénovaním. Na majstrovstvá sveta som mohla ísť len v prípade, ak by ma to nebolelo pri tréningu a na minulotýždňovom zraze sme zistili, že by to pre mňa bolo riskantné. Po väčšej záťaži sa objavila bolesť, ktorá neodchádzala, a tak sme sa s trénermi zhodli na tom, že najlepšie pre moje zdravie a budúcu kariéru bude, ak si to poriadne doliečim. Bolo to ťažké rozhodnutie. Bola som veľmi smutná a sklamaná,“ vyjadrila sa Bartková pre slovakhandball.sk.
Spoluhráčkam z reprezentácie bude na blížiacom sa šampionáte fandiť aspoň na diaľku: „Dievčatám verím, že na šampionáte zahrajú skvelo, pretože sa celú dobu zodpovedne pripravovali a sú veľmi talentované. Budem im fandiť a pozerať každý zápas. Už som sa s nimi dohodla, že mi prinesú medailu a sľuby sa predsa musia plniť.“
Ani pre trénerov to nebolo jednoduché rozhodnutie. „Noha sa po zranení stále ozývala pri herne špecifickej záťaži. Po dohode s ňou aj jej mamou Renátou Bartkovou sme sa rozhodli, že jej účasť na reprezentačných zrazoch teraz prerušíme. Prioritou pre Majku bude, aby sa doliečila a sústredila na klubovú sezónu. Samozrejme, o rok nás čaká ďalšie top podujatie – juniorské majstrovstvá Európy, tam s ňou počítame,“ povedal k jej neúčasti v nominácii na MS 2026 tréner kadetskej reprezentácie Pavol Streicher a prezradil aj meno hráčky, ktorá doplní 18-členný káder na šampionáte. „Povolali sme Lauru Kurňavovú, pretože na spojkách sme už nemali ďalšie alternatívy. Tá, ktorú sme pôvodne chceli, tiež nemohla byť v družstve z dôvodu zranenia. Príchodom Laury sme posilnili aj našu pravú stranu útoku. Bola s nami už aj pred rokom v Podgorici, takže takýmto spôsobom sme sa rozhodli a tým je káder na šampionát prakticky uzavretý,“ dodal tréner Streicher.
Svetový šampionát do 18 rokov sa uskutoční od 29. júla do 9. augusta v štyroch rumunských mestách. Slovenské hádzanárky sa ako úradujúce majsterky Európy predstavia v základnej G-skupine s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Zápasy odohrajú v meste Ramnicu Valcea.
Talentovaná ľavá spojka nehrala súťažný zápas päť mesiacov. Po ukončení klubovej sezóny sa pripravovala na šampionát. Absolvovala všetky reprezentačné zrazy, no do medzištátnych zápasov nezasiahla. „Od konca februára ma trápi zranenie členka, ktoré súviselo s pretrénovaním. Na majstrovstvá sveta som mohla ísť len v prípade, ak by ma to nebolelo pri tréningu a na minulotýždňovom zraze sme zistili, že by to pre mňa bolo riskantné. Po väčšej záťaži sa objavila bolesť, ktorá neodchádzala, a tak sme sa s trénermi zhodli na tom, že najlepšie pre moje zdravie a budúcu kariéru bude, ak si to poriadne doliečim. Bolo to ťažké rozhodnutie. Bola som veľmi smutná a sklamaná,“ vyjadrila sa Bartková pre slovakhandball.sk.
Spoluhráčkam z reprezentácie bude na blížiacom sa šampionáte fandiť aspoň na diaľku: „Dievčatám verím, že na šampionáte zahrajú skvelo, pretože sa celú dobu zodpovedne pripravovali a sú veľmi talentované. Budem im fandiť a pozerať každý zápas. Už som sa s nimi dohodla, že mi prinesú medailu a sľuby sa predsa musia plniť.“
Ani pre trénerov to nebolo jednoduché rozhodnutie. „Noha sa po zranení stále ozývala pri herne špecifickej záťaži. Po dohode s ňou aj jej mamou Renátou Bartkovou sme sa rozhodli, že jej účasť na reprezentačných zrazoch teraz prerušíme. Prioritou pre Majku bude, aby sa doliečila a sústredila na klubovú sezónu. Samozrejme, o rok nás čaká ďalšie top podujatie – juniorské majstrovstvá Európy, tam s ňou počítame,“ povedal k jej neúčasti v nominácii na MS 2026 tréner kadetskej reprezentácie Pavol Streicher a prezradil aj meno hráčky, ktorá doplní 18-členný káder na šampionáte. „Povolali sme Lauru Kurňavovú, pretože na spojkách sme už nemali ďalšie alternatívy. Tá, ktorú sme pôvodne chceli, tiež nemohla byť v družstve z dôvodu zranenia. Príchodom Laury sme posilnili aj našu pravú stranu útoku. Bola s nami už aj pred rokom v Podgorici, takže takýmto spôsobom sme sa rozhodli a tým je káder na šampionát prakticky uzavretý,“ dodal tréner Streicher.
Svetový šampionát do 18 rokov sa uskutoční od 29. júla do 9. augusta v štyroch rumunských mestách. Slovenské hádzanárky sa ako úradujúce majsterky Európy predstavia v základnej G-skupine s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Zápasy odohrajú v meste Ramnicu Valcea.