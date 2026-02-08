Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barto sa na Grand Slame v Paríži dostal do 3. kola

Alex Barto, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Fízeľ vo svojom jedinom zápase podľahol Ukrajincovi Jevhenijovi Baľevskému na júkó.

Autor TASR
Paríž 8. februára (TASR) - Slovenský džudista Alex Barto zaznamenal na turnaji Grand Slam v Paríži účasť v 3. kole v kategórii do 90 kg. Marius Fízeľ v najťažšej váhe nad 100 kg vypadol v 1. kole.

Barto na podujatí zvíťazil v jednom stretnutí. V 1. kole mal voľný žreb, v druhom bol jeho súperom domáci Maxime-Gael Ngayap Hambou a zdolal ho na ippon. V 3. kole už bol nad jeho sily Vadim Ghimbovschi z Moldavska, ktorý zvíťazil na wazaari. Fízeľ vo svojom jedinom zápase podľahol Ukrajincovi Jevhenijovi Baľevskému na júkó.
