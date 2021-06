Barto skončil v Budapešti v 2. kole

MS v Budapešti



muži - do 81 kg,

finále:

Matthias Casse (Belg.) - Tato Grigalašvili (Gruz.) na ippon



o 3. miesto:

Anri Egutidze (Portug.) - Šarofiddin Boltabojev (Uzb.) na waza-ari,

Frank De Wit (Hol.) - Sotaro Fudžiwara (Jap.) na ippon



2. kolo:

Dorin Gotonoaga (Mold.) - Alex BARTO (SR) na ippon



ženy - do 63 kg,

finále:

Clarisse Agbegnenouová (Fr.) - Andreja Leškiová (Slovin.) na ippon



o 3. miesto:

Sanne Vermeerová (Hol.) - Ketleyn Quadrosová (Braz.) na ippon,

Anja Obradovičová (Srb.) - Anriquelis Barriosová (Venez.) na waza-ari



Budapešť 9. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v džude Alex Barto skončil na majstrovstvách sveta v Budapešti v 2. kole. V stredajšom zápase kategórie do 81 kg bol nad jeho sily Moldavec Dorin Gotonoaga, ktorý ho zdolal na ippon. V 1. kole mal Slovák voľný žreb.Majstrami sveta sa stali v mužskej kategórii do 81 kg Belgičan Matthias Casse a v ženskej kategórii do 63 kg Clarisse Agbegnenouová z Francúzska.