Barto vyradil dvojnásobného majstra Európy, no skončil v 2. kole

MS v Budapešti - výsledky:



Muži - do 90 kg



2. kolo: Kenny Komi Bedel (Tal.) - Alex BARTO (SR) 1:0 na júkó



1. kolo: BARTO - Michail Igoľnikov (Nez.-Rus.) 2:0 na wazaari, Toni Miletič (Bos. a Herc.) - Peter ŽILKA (SR) na ippon

Budapešť 17. júna (TASR) - Slovenský džudista Alex Barto ukončil svoje pôsobenie na svetovom šampionáte v Budapešti v 2. kole, keď nad jeho sily bol v kategórii do 90 kg reprezentant Talianska Kenny Komi Bedel. V 1. kole sa však zaskvel, keď vyradil dvojnásobného majstra Európy Michaila Igoľnikova z Ruska. Druhý slovenský reprezentant Peter Žilka vypadol v 1. kole, keď nestačil na Toniho Miletiča z Bosny a Hercegoviny.Igoľnikov, štartujúci pod neutrálnou vlajkou, okrem európskych titulov z rokov 2018 a 2020 predvádzal kvalitné výkony aj v prebiehajúcej sezóne. V máji triumfoval na grandslamovom turnaji v Astane. Barto dostal v súboji proti nemu ako prvý varovanie, a to po 2:12 min za falošný útok, no potom zvýšil aktivitu a zaznamenal ešte pred zaznením gongu tri bodované techniky. Najprv za júkó a potom dve za wazaari, pričom druhé bolo v čase 3:22 víťazné.Bedel bol proti Bartovi taktiež favoritom, tento rok mal na konte už 3. priečku z grandslamového turnaja v Baku. Slovenského reprezentanta napokon zdolal najtesnejším možným spôsobom, 1:0 na júkó.Duel Žilku s Miletičom priniesol vyrovnaný boj, v ktorom si ani jeden džudista nepripísal úspešnú techniku. Obaja súperi mali na konte po dve varovania, rozhodujúce tretie, ktoré znamenalo ippon protivníka, dostal Žilka 1:50 min po začiatku predĺženia.Na šampionáte sa zo Slovákov predstaví ešte Marius Fízeľ v najťažšej kategórii nad 100 kg. Obhajca 7. priečky bude na tatami bojovať vo štvrtok.