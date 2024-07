Barton čelí obvineniam zo zosmiešňovania na internete

Londýn 22. júla (TASR) - Bývalý anglický futbalista Joey Barton čelí ďalším obvineniam. Podľa agentúry AFP sa najnovšie musí dostaviť na súd v prípade zosmiešňovania na internete, kde sa hanlivo vyjadroval na adresu niekdajšej hráčky Chelsea a mediálnej expertky Eni Alukovej.



K incidentom malo prísť v prvej polovici januára. V prípade dokázania viny hrozí 41-ročnému Angličanovi pokuta či trest odňatia slobody až na dva roky. "Bláznivá doba, v ktorej to žijeme. Nemá toho polícia na práci dosť? Britský systém sa stáva banánovou republikou. Zákony sa používajú proti vlastným občanom za to, že s niečím nesúhlasia. Ešte to nie je Severná Kórea, ale nebude to trvať dlho," reagoval Barton na sociálnej sieti X.



Barton, ktorý hrával za Manchester City či Newcastle United, je jednou z najkontroverznejších postáv britského futbalu. V minulosti si už vo väzení odsedel niekoľko mesiacov za napadnutie, počas hráčskej kariéry ho suspendovali za stávkovanie a bol obvinený z viacerých iných priestupkov.