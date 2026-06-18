< sekcia Šport
Bartona počas komentovania MS údajne zasiahla fľaša od piva
Dvojica už v prvom polčase dostala od fanúšikov „pivnú sprchu“. Neskôr mala bývalého hráča Newcastlu zasiahnuť priamo fľaša.
Autor TASR
Mexiko 18. júna (TASR) - Bývalého anglického futbalistu Warrena Bartona údajne zasiahla počas komentovania zápasu MS v USA, Kanade a Mexiku medzi Uzbekistanom a Kolumbiou fľaša od piva.
Počas televízneho vysielania stanice Fox News z Aztéckeho štadióna v Mexiku sa situácia náhle zmenila na chaotickú. Spolukomentátorka Jacqui Oatleyová si všimla, že Bartona zasiahol predmet. „Warren, máš naozaj reznú ranu na hlave. Krvácaš ako blázon. Nežartujem. Čo to bolo, nejaká fľaša?“ povedala Oatleyová počas vysielania podľa agentúry DPA. Barton sa však snažil situáciu zľahčiť: „Nie, je to v poriadku. Som v pohode. Čokoľvek to bolo, bolo to ostré, ale som v poriadku.“
Dvojica už v prvom polčase dostala od fanúšikov „pivnú sprchu“. Neskôr mala bývalého hráča Newcastlu zasiahnuť priamo fľaša. Z víťazstva 3:1 sa napokon tešila Kolumbia.
Počas televízneho vysielania stanice Fox News z Aztéckeho štadióna v Mexiku sa situácia náhle zmenila na chaotickú. Spolukomentátorka Jacqui Oatleyová si všimla, že Bartona zasiahol predmet. „Warren, máš naozaj reznú ranu na hlave. Krvácaš ako blázon. Nežartujem. Čo to bolo, nejaká fľaša?“ povedala Oatleyová počas vysielania podľa agentúry DPA. Barton sa však snažil situáciu zľahčiť: „Nie, je to v poriadku. Som v pohode. Čokoľvek to bolo, bolo to ostré, ale som v poriadku.“
Dvojica už v prvom polčase dostala od fanúšikov „pivnú sprchu“. Neskôr mala bývalého hráča Newcastlu zasiahnuť priamo fľaša. Z víťazstva 3:1 sa napokon tešila Kolumbia.