Bartošák napokon nebude chytať na Spiši, odmietol zdravotnú prehliadku

Spišská Nová Ves 12. februára (TASR) - Český hokejový brankár Patrik Bartošák napokon nebude obliekať dres slovenského extraligistu HK Spišská Nová Ves. V novom pôsobisku odmietol podstúpiť zdravotnú prehliadku, ktorá bola jedným zo základných bodov zmluvy.



"Nezostáva nám tak nič iné, ako jeho zmluvu pozastaviť," uviedol generálny manažér Richard Rapáč pre klubovú stránku. Bartošák začal sezónu 2023/24 v drese českého extraligového klubu z Hradca Králové. Po 17 zápasoch, v ktorých dosiahol 91,9-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,0 inkasovaného gólu na zápas, však v klube skončil pre "opätovné závažné porušenie zmluvných podmienok zo strany hráča". Od konca novembra bol bez angažmánu, s vedením Spišskej Novej Vsi sa dohodol začiatkom februára. Napokon za Spišiakov neodchytá ani jeden zápas. "Možnosť angažovať pre najdôležitejšiu časť sezóny brankára kvalít Patrika Bartošáka sme zvažovali dôkladne na základe informácií od hráčov a trénerov, ktorí s ním v minulosti pracovali. Boli sme si vedomí, že prípadné angažovanie vyvolá vlnu kritiky. V klube sme však v predošlých rokoch podobnú šancu dali aj iným hráčom a v konečnom účtovaní sa naše rozhodnutie ukázalo byť správne. Preto sme aj v tomto prípade verili našim pozitívnym skúsenostiam, resp. ľudskému prístupu, ktorý sa osvedčil a fungoval," poznamenal Rapáč.



Kariéru Bartošáka sprevádza viacero prehreškov. V novembri 2019 s ním klub HC Oceláři Třinec predčasne ukončil spoluprácu a Bartošák následne prerušil kariéru pre psychické problémy. O tri roky ho otec obvinil z napadnutia, z násilia ho ešte v roku 2015 počas pôsobenia v zámorí obvinila aj jeho priateľka.



"Sme si vedomí, že v hráčovej minulosti existujú udalosti, ktoré sú právom vnímané kriticky, ale aj napriek nim sme na základe úspešnej práce s hráčmi s rôznymi problémami mimo ľadu verili, že budeme schopní pomôcť aj Patrikovi. Finálne rozhodnutie sme urobili po osobných stretnutiach, v ktorých Patrik úprimne oľutoval svoje prešľapy a vysvetlil okolnosti jeho konca v Hradci Králové. Na základe všetkých dostupných informácií sme sa rozhodli dať mu šancu vrátiť sa do profesionálneho športu za prísnych podmienok viazaných v zmluve, ktoré by neohrozili dobré meno klubu, ktoré dlhodobo budujeme," poznamenal Rapáč. Napriek nevydarenému angažmánu sa Spišiaci nerozišli s Bartošákom v zlom, naopak, klub prejavil snahu pomôcť mu. "Neotočíme sa mu chrbtom, ale sme ochotní mu podať pomocnú ruku, pretože jeho príbeh nie je v športovom svete ojedinelý a chceme byť príkladom toho, že ľuďom nielen profesionálnym športovcom je potrebné pomôcť, keď to najviac potrebujú," poznamenal Richard Rapáč.