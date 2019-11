Bartošák v Třinci skončil, ide na liečenie

Třinec 15. novembra (TASR) - Český brankár Patrik Bartošák prerušil hokejovú kariéru. Bývalého hráča extraligového Třinca k tomu donútili psychické problémy a alkohol. Dvadsaťšesťročný účastník MS 2019 to oznámil v piatok na twitteri prostredníctvom svojho agenta.



Bartošák sa dohodol na zmluve s úradujúcim českým majstrom pred touto sezónou, vo štvrtok sa podľa portálu idnes.cz dopustil disciplinárneho prehrešku, po ktorom sa vedenie klubu rozhodlo ukončiť spoluprácu. "Patrik sa nám za svoju chybu ospravedlnil a svoje konanie oľutoval. My sme však profesionálny klub a takéto správanie vyžadujeme aj od našich hráčov. Pre udržanie atmosféry v tíme a pravidiel v kabíne musím uplatňovať rovnaký meter, preto sme sa dohodli na rozviazaní kontraktu," uviedol v stanovisku športový manažér Třinca Jan Peterek. Charakter prehrešku portál nezverejnil, špekuluje sa o riadení vozidla pod vplyvom, v minulosti počas pôsobenia v zámorí mal Bartošák problémy s domácim násilím.



O jeho služby sa zaujímali aj kluby z KHL, ktoré údajne reagovali aj po ukončení angažmánu v Třinci. Brankár však avizoval, že dá prednosť odbornej pomoci. "Dostal som sa do osobných problémov, ktoré ma donútili prerušiť kariéru. V uplynulom čase bojujem s duševnou chorobou, ktorú som žiaľ riešil v kombinácii s alkoholom. Svoju situáciu si uvedomujem, vyhľadal som odborníkov a podstúpim liečenie. Chcem sa poďakovať vedeniu třineckého klubu za podporu, spoluhráčom, trénerom, realizačnému štábu a fanúšikom za pochopenie. Prežívam zložité obdobie a rád by som sa všetkým ospravedlnil," odkázal vo vyhlásení Bartošák.