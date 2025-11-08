< sekcia Šport
Bartošíková skončila v súťaži junioriek na 13. mieste, Hajduková 17.
Ďalšia Slovenka Karolína Hajduková obsadila 17. priečku (+2:24), Karolína Bortelová finišovala na 33. mieste (+5:16).
Autor TASR
Middelkerke 8. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v cyklokrose Lujza Bartošíková skončila na ME v belgickom Middelkerke v súťaži junioriek na 13. mieste. Za suverénnou víťazkou Češkou Barborou Bukovskou zaostala o 1:51 minúty. Ďalšia Slovenka Karolína Hajduková obsadila 17. priečku (+2:24), Karolína Bortelová finišovala na 33. mieste (+5:16).
cyklokros - ME v Middelkerke
juniorky: 1. Barbora Bukovská (ČR) 37:30 min., 2. Nynke Jochemsová (Hol.) +49 s, 3. Nicole Azzettiová (Tal.) +52, ..., 13. Lujza BARTOŠÍKOVÁ +1:51 min., 17. Karolína HAJDUKOVÁ +2:24, 33. Karolína BORTELOVÁ (všetky SR) +5:16
