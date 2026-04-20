Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Šport

Bartovič povedie Žilinu v sezóne 2026/27: Verím v ešte väčší úspech

.
Na snímke hokejový tréner Milan Bartovič získal ocenenie v kategórii Najlepší tréner počas slávnostného galavečera na Bratislavskom hrade 20. augusta 2025. Foto: TASR – Jakub Kotian

Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Milan Bartovič ako hlavný tréner povedie hokejistov Žiliny aj v nasledujúcej sezóne 2026/27. Informoval o tom klubový web.

„Po dvoch rokoch stabilného rastu, jasnej identity a viditeľného progresu zostáva na trénerskej striedačke muž, ktorý verí, že klub má potenciál zaradiť sa medzi absolútnu špičku slovenskej najvyššej hokejovej súťaže. Hlavný kouč prichádza do novej sezóny s rovnakým odhodlaním, aké ho sprevádzalo od prvého dňa v Žiline,“ uviedol klub.

Žilina pod Bartovičovým vedením dvakrát za sebou skončila na štvrtom mieste po základnej časti. V tohtoročnom play off vypadla vo štvrťfinále, keď podľahla Popradu 2:4 na zápasy. „Takto sa človek posúva. Tým, že sa učí z chýb a snaží sa ich neopakovať,“ uviedol kouč a k predĺženiu zmluvy povedal: „Som veľmi rád, že môžem pokračovať v Žiline. Cítim sa tu výborne a verím, že to, čo sme za posledné dva roky vybudovali, dokážeme premeniť na ešte väčší úspech. Chcem sa veľmi zodpovedne pripraviť na budúcu sezónu. Viem, že aj ja sa môžem zlepšovať a posúvať ďalej. Aj keď si človek ide oddýchnuť, hokej má stále v hlave, pretože chce byť úspešný a chce, aby práca fungovala.“

Vlci vstupujú do sezóny 2026/2027 s rovnakým cieľom, aký sprevádza klub už od jeho začiatku - potvrdiť svoju kvalitu, ďalej rásť a patriť medzi tímy, ktoré pravidelne bojujú o najvyššie priečky.
.

