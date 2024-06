Žilina 12. júna (TASR) - Milan Bartovič sa stal novým trénerom hokejistov Žiliny. Vo funkcii nahradil Ernesta Bokroša, ktorý prevzal Duklu Trenčín. Na mieste asistenta trénera ostáva na striedačke Vlkov Daniel Babka.



Bartovič pôsobil od sezóny 2022/23 v extraligovom Trenčíne. "Stretli sme sa s Ferom Skladaným a Rastislavom Chovancom. Mali sme výbornú debatu a ich vízia ma veľmi oslovila. Po dlhých rozhovoroch sme sa dohodli, čomu sa teším. Presvedčili ma. Je tu veľa chalanov, ktorí tu pôsobia už dlhšie. Niektorých z nich poznám z čias, kedy som ešte hrával. Chodil som sa pozrieť aj na zápasy play off, na ktorých bola výborná atmosféra. Všetko sa to nejako dalo dokopy. Preto sme si povedali, že poďme do toho," uviedol Bartovič pre klubový web.