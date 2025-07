Bartoviča teší minimum zmien v Žiline: Uľahčí nám to prípravu

Žilina 31. júla (TASR) - Na štarte letnej prípravy na nasledujúci ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže sa ocitli aj hráči tímu Vlci Žilina. Bronzoví medailisti uplynulého ročníka začali kontrolnými testami a následne začali zarezávať aj na ľade. V príprave čaká „vlkov“ osem zápasov, prvý v utorok 5. augusta na ľade v Olomouci.



Pred zaplnenou kabínou, v ktorej bolo aj viacero mladých hráčov so šancou zabojovať o dres „áčka“, prehovorili postupne majiteľ klubu Rastislav Chovanec, riaditeľ a generálny manažér František Skladaný a hlavný tréner Milan Bartovič. Ten bol rád, že bronzový tím z minulej sezóny ostal, pokope až na pár odchodov. „Chlapcov a ich charaktery poznáme. Na tom sme, predovšetkým, stavali náš tím. Verím, že nám fakt, že navzájom o sebe veľa vieme, uľahčí aj prípravu na novú sezónu. Chceme hrať atraktívny a rýchly hokej, z ktorého budú naši fanúšikovia nadšení a uvidia čo najviac víťazstiev,“ uviedol Bartovič pre oficiálny klubový web.



Jedinou novou tvárou, ktorú tréneri privítali v kádri, je útočník Filip Vašaš. „Som v Žiline iba krátko, ale zatiaľ sa cítim super. Myslím si, že to bude zaujímavá sezóna. Je tu pár chlapcov, s ktorými sa poznám z mládežníckych reprezentácií, alebo z bývalých klubov, napríklad, Peťo Galamboš, s ktorým som hrával v Michalovciach,“ povedal 27-ročný rodák zo Starej Ľubovne, ktorý hokejovo vyrastal v Kežmarku a v Poprade. Herne sa viac vyžíva v defenzívnej činnosti. „Vyhovujú mi viac situácie, keď sa výsledok bráni, oslabenia, či konce zápasov, ale prišiel som sem preto, aby som plnil to, čo mi nakážu tréneri. Verím, že sa nám spolu podarí mať čo najdlhšiu sezónu a dosiahnuť úspech,“ doplnila posila Žiliny.



Medzi hráčmi nechýbal ani kapitán Rastislav Dej. „Leto a príprava bez hokeja boli už dlhé. Mám za tie roky už svoj tréningový plán, ktorému dôverujem, ale snažím sa vždy do neho niečo pridať, aby z toho nebol stereotyp. Tento rok to boli, napríklad, kolieskové korčule. Verím, že sme si leto a oddych všetci užili a môžeme ísť smelo za obhajobou minuloročných pozícií. Všetko nás v začiatku bude bolieť, ale to pominie. Dúfam, že sa vytvorí opäť dobrá partia a vykročíme do sezóny správnou nohou,“ povedal 36-ročný útočník.