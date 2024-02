Bartovičová sa tešila na zraz, Lemešová: Chceme sa udržať v “béčku”

Senec 20. februára (TASR) - Podľa Diany Bartovičovej chcú Slovenky odohrať s Lotyškami dva kvalitné zápasy a už v Rige potvrdiť pozíciu favoritiek. Obrankyňa českého SK Slavia Praha sa tešila na zraz do Senca a verí, že družstvo nadviaže na uplynulé stretnutia z minulého roka. Tím Petra Kopúňa čaká dvojzápas baráže Ligy národov o udržanie sa v B-divízii.



"Sme radi, že sme sa po dlhej dobe stretli. Určite už v Rige chceme ukázať, že patríme do vyššej kategórie a dokázať, že v tejto pozícii sme trocha neprávom a vlastnou chybou. Preto to chceme odčiniť už na ihrisku súpera," povedala Bartovičová.



Slovenky boli sklamané z výsledku decembrového domáceho zápasu proti Fínkam, keď viedli 2:1, ale súperky dokázali vyrovnať. "Výkon bol zaslúžený a verili sme, že to môžeme aj zvládnuť. Do spomínaného duelu ešte nebolo rozhodnuté o postavení v skupine. Ak však nadviažeme na tento výkon, verím, že to bude dobré," pokračovala 111-násobná reprezentantka SR.



Úvodný duel je na program v piatok od 15.30 h na umelej tráve. Odveta v utorok 27. februára o 18.00 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského. "Ideme zvíťaziť už tam, aby sme to mali ľahšie v domácom zápase. Chceme sa udržať v "béčku" a myslím si, že na to aj máme," uviedla Diana Lemešová z rakúskeho SKN St. Pölten. Lotyšky sa majú spoliehať na individuálnu kvalitu. V tíme majú dve hráčky, ktoré pôsobia v zahraničí. "Veľa informácií o nich nemáme. Mám tam jednu bývalú spoluhráčku, ale neviem povedať, ako sú na tom," skonštatovala.



Lemešová sa vrátila aj k spomínanému decembrovému duelu proti Fínkam, v ktorom v 32. minúte vyrovnala na 1:1: "Na gól mám super spomienky, keďže bol môj prvý v reprezentácii. Nikdy na to nezabudnem. Bohužiaľ, ďalšie tímy nám nepomohli k druhej priečke v skupine."