Bartovičová verí vo víťazný štart, jej účasť je otázna
Pre zranenie vynechala jesenné prípravné zápasy národného tímu a zatiaľ nie je isté, či bude k dispozícii 3. marca v NTC Poprad proti Lotyšsku a následne 7. marca v Portugalsku.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Nad štartom obrankyne slovenskej futbalovej reprezentácie Diany Bartovičovej v marcovom dvojzápase kvalifikácie MS 2027 visí otáznik. Pre zranenie vynechala jesenné prípravné zápasy národného tímu a zatiaľ nie je isté, či bude k dispozícii 3. marca v NTC Poprad proti Lotyšsku a následne 7. marca v Portugalsku.
„Teším sa, pretože prichádza prvý reprezentačný zraz a prvý kvalifikačný zápas Slovenska o postup na majstrovstvá sveta. Neviem však, či sa ma pre moje zranenie bude týkať,“ uviedla hráčka Slavie Praha v rozhovore pre futbalsfz.sk. Pre problémy so slabinami a úponmi brucha sa na jeseň minulého roka musela vzdať štartu proti Ukrajine, Maďarsku či výberu USA do 23 rokov. „Je to dlhodobá záležitosť a nik nevie, kedy by som mohla začať hrať, je to skôr skúšanie a posúvanie sa krok po kroku. Zatiaľ trénujem individuálne a postupne by som sa mohla začať zapájať do niektorých častí tréningu, neviem však, kedy by sa tak mohlo stať naplno. Začiatok českej ligy, ktorá sa rozbehne o desať dní, určite nestihnem,“ povedala na margo možného návratu na trávniky 32-ročná skúsená reprezentantka. Za národný tím si naposledy zahrala 3. júna 2025 v zápase Ligy národov na pôde Faerských ostrovov.
Svoju reprezentačnú kapitolu (129 zápasov, 8 gólov) nemá ešte v pláne ukončiť. „Ak sa dám zdravotne dokopy, verím, že nejakú dobu ešte reprezentovať budem. Prajem si a verím, že nejaké štarty mi ešte pribudnú.“ Jesenné zápasy reprezentačných kolegýň sledovala iba na diaľku: „Zápasy boli kvalitné, zrejme splnili, čo od nich tréneri očakávali. Priestor dostali členky širšieho kádra i mladé hráčky. Je to pozitívne, pretože naša generácia starších hráčok bude pomaly končiť, potrebujeme, aby nás do budúcna nahradili mladšie a ony zase musia zbierať skúsenosti v takýchto zápasoch. Myslím si, že máme šikovné futbalistky v reprezentáciách U19 i U17, verím, že sa postupne budú začleňovať do seniorskej kategórie,“ dodala v rozhovore pre oficiálny web SFZ.
Slovenky vstúpia do kvalifikácie proti Lotyšsku, následne ich čaká duel v Portugalsku. „Ak chceme hovoriť o šanci postúpiť ďalej zo skupiny do ďalšej fázy, duel s Lotyšskom musíme jednoznačne vyhrať. Potom prídu na rad ťažšie súperky – Portugalčanky. Videla som ich barážový zápas s Českom, určite sú to kvalitné hráčky, technické. Ide o tím, ktorý sa v posledných rokoch dostáva na vrcholové turnaje. Myslím si však, že Portugalsko i Fínsko by nám vcelku mohli vyhovovať. S Fínkami sa stretávame pravidelne, takže viac-menej budeme vedieť, čo nás čaká. Želám si, aby reprezentácia odštartovala proti Lotyškám v marci ziskom troch bodov a Portugalsko by sme mohli prekvapiť.“
