Bartyová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji Roland Garros

Varvara Lepchenková (USA) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:3, Magda Linetteová (Poľ.) - Chloe Paquetová (Fr.) 6:3, 6:3, Jekaterina Alexandrovová (Rus.-32) - Venus Williamsová (USA) 6:3, 6:1, Anett Kontaveitová (Est.-30) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0, Čchiang Wang (Čína) - Su-Wei Hsieh (Taiw.) 2:6, 6:4, 7:5, Ashleigh Bartyová (Aust.-1) - Bernarda Perová (USA) 6:4, 3:6, 6:2, Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Oceane Babelová (Fr.) 6:2, 7:5, Barbora Krejčíková (ČR) - Kristýna Plíšková (ČR) 5:7, 6:4, 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 7:5, 6:1, Astra Sharmová (Aust.) - Irina Maria Barová (Rum.) 7:6 (5), 6:2, Ann Liová (USA) - Margarita Gasparianová (Rus.) 6:0, 6:1, Ons Jabeurová (Tun.-25) - Julia Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:2, Maria Sakkariová (Gr.-17) - Katarina Zavacká (Ukr.) 6:4, 6:1, Jennifer Bradyová (USA-13) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:3, Fiona Ferrová (Fr.) - En Shuo Liang (Taiw.) 6:1, 1:6, 6:4





Paríž 1. júna (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová postúpila v utorok do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka a víťazka podujatia z roku 2019 potrebovala na zdolanie Bernardy Perovej takmer dve hodiny. Nenasadenú Američanku pokorila po trojsetovom boji 6:4, 3:6, 6:2.Po prehratom druhom sete potrebovala Bartyová lekárske ošetrenie. Prestávka jej pomohla, v rozhodujúcom dejstve na kurte dominovala. "Nebudem nič skrývať, po zdravotnej stránke to nie je stopercentné. Aj dnes sa mi ozval bedrový kĺb, preto som si vyžiadala medical time out. Všetkých však ubezpečujem, že sa nebudem šetriť a do každého zápasu pôjdem naplno," citovala agentúra AFP Bartyovú, ktorá vlani vynechala Roland Garros pre obavy z pandémie koronavírusu.Američanka Jennifer Bradyová ako nasadená trinástka zdolala Lotyšku Anastasiju Sevastovovú dvakrát 6:3. Finalistka tohtoročného Australian Open nevstúpila do duelu dobre, keď hneď v prvom geme stratila vlastné podanie. Následným rebrejkom však vyrovnala na 1:1 a v ôsmej hre uspela pri podaní súperky. V druhom dejstve prelomila servis nenasadenej Lotyšsky dvakrát a keďže sama neomylne podávala, doviedla zápas do víťazného konca za 80 minút. V druhom kole, ktoré je jej maximom na Roland Garros, si zmeria sily s domácou Fionou Ferrovou.Ukrajinka Jelina Svitolinová potvrdila rolu favoritky, nasadená päťka a trojnásobná štvrťfinalistka podujatia si poradila s Francúzkou Oceane Babelovou 6:2, 7:5. Víťazka generálkového turnaja v Štrasburgu Barbora Krejčíková uspela v českom derby, hoci s Kristýnou Plíškovou ťahala v prvom sete za kratší koniec. Napokon zvíťazila 5:7, 6:4, 6:2.