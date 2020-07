Ashleigh Bartyová sa odhlásila z US Open, obáva sa koronavírusu

New York 30. júla (TASR) - Svetová tenisová jednotka Ashleigh Bartyová sa nezúčastní na tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open. Dvadsaťštyriročná Austrálčanka sa vo štvrtok odhlásila pre riziko spojené s pandémiou koronavírusu. Podujatie vo Flushing Meadows je na programe od 31. augusta do 13. septembra, organizátori stále trvajú na jeho uskutočnení napriek tomu, že USA sú najzasiahnutejšia krajina, keď vo štvrtok ráno evidovali viac ako 4,5 milióna prípadov COVID-19 a 153.840 úmrtí.



Bartyová je dosiaľ najväčšie meno, ktoré odrieklo účasť v New Yorku. "Môj tím a ja sme sa rozhodli necestovať do Spojených štátov. Nezúčastním na turnaji v Cincinnati ani na US Open. Obe podujatia mám rada a bolo to ťažké rozhodnutie, ale zdravotná hrozba je príliš veľká a ja by som sa necítila dobre, ak by som riskovala svoje a zdravie svojho tímu," citovala Bartyovú agentúra AFP.



Hoci denne hlásia v Amerike desaťtisíce nových prípadov ochorenia, situácia v New Yorku sa po počiatočnom masívnom výskyte nákazy upokojila. Napriek tomu Bartyovej odstúpenie nebolo prekvapením po tom, ako v júni vyjadrila pochybnosti o uskutočniteľnosti turnaja.



Tenisovú sezónu prerušili ATP, WTA i ITF v marci, rozbehnúť by sa mala 3. augusta, keď je naplánovaný turnaj WTA v Palerme. Kalendár počíta aj s grandslamovým Roland Garros. Bartyová svoju účasť ešte nepotvrdila: "Ešte neviem, či sa predstavím na európskych turnajoch vrátane Roland Garros, rozhodnem sa v najbližších týždňoch."