Bartyová začne novú sezónu v Adelaide, Nadal a Osaková v Melbourne

Melbourne 10. decembra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová odštartuje novú sezónu na turnaji WTA v Adelaide. Španiel Rafael Nadal a Japonka Naomi Osaková začnú rok 2022 na podujatí v Melbourne.



Bartyová sa naposledy predstavila v súťažnom kolotoči v septembri na US Open, svetová jednotka sa so záverečným grandslamom sezóny rozlúčila v 3. kole dvojhry. V Adelaide bude štartovať deväť z desiatich hráčok Top ten vrátane obhajkyne titulu Poľky Igy Swiatekovej.



Nadal sa v Melbourne vráti na okruh ATP po vyše štvormesačnej pauze zavinenej zranením nohy. Pred odletom do Austrálie ešte trinásťnásobného šampióna Roland Garros v decembri čaká exhibícia v Abú Zabí. Informovala o tom agentúra AFP.