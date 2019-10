Bartyová zdolala na MS WTA Kvitovú a postúpila do semifinále

Červená skupina:



Ashleigh Bartyová (1-Aus.) - Petra Kvitová (6-ČR) 6:4, 6:2

Šen-čen 31. októbra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala druhou semifinalistkou dvojhry na MS WTA Tour v čínskom Šen-čene. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka turnaja si zabezpečila účasť medzi najlepšou štvoricou podujatia po štvrtkovom triumfe v červenej skupine nad Českou Petrou Kvitovou 6:4 a 6:2.Tá jej kládla odpor len v úvodnom sete, no v piatom geme prehrala svoje podanie a Bartyová, ktorá si už v nedeľu zabezpečila post koncoročnej svetovej jednotky, sa následne ujala vedenia 4:2 a už dopodávala do víťazného konca. V druhej sade zobrala svojej súperke hneď jej prvé podanie, následne aj druhé a dostala sa do vedenia 4:0. Kvitová ešte zdramatizovala duel, keď znížila na 2:5, ale Austrálčanka si už postup nenechala vziať.