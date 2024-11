Barzal a Pelech budú chýbať Islanders 4-6 týždňov

New York 2. novembra (TASR) - Vedenie klubu NHL New York Islanders zaradilo v sobotu kanadského hokejistu Mathewa Barzala na listinu dlhodobo zranených hráčov. Dvadsaťsedemročný útočník utrpel bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela a bude chýbať svojmu tímu na nadchádzajúcom tripe na klziskách súperov. Podľa oficiálneho webu zámorskej profiligy bude pauzovať približne štyri až šesť týždňov, rovnako ako jeho spoluhráč Adam Pelech.



Barzal patrí medzi ofenzívnych lídrov tímu, naposledy bol v zostave Islanders vo štvrtkovom zápase proti Columbusu Blue Jackets (0:2), v ktorom odohral takmer 23 minút. "Nie je to ideálne. Ale takúto situáciu sme zažili už viackrát v minulosti. Niektorí hráči vypadli a nahradili ich iní. Máme skvelý tím a musíme to zvládnuť," uviedol center "ostrovanov" Bo Horvat podľa agentúry Reuters.



Islanders vypadol zo zostavy aj obranca Pelech, ktorý taktiež utrpel zranenie v hornej časti tela. Klub tak v sobotu povolal do prvého tímu dvojicu obrancov Samuela Bolduca a Granta Huttona z Bridgeportu v AHL.