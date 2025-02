Barzal absolvoval operáciu a Islanders bude chýbať šesť týždňov

New York 9. februára (TASR) - Útočník zámorského hokejového klubu NHL New York Islanders Matthew Barzal absolvoval menší operačný zákrok zraneného kolena a svojho tímu bude chýbať približne šesť týždňov. Informáciu priniesol web tsn.ca, ktorý sa odvolal na Pierra LeBruna.



“Ostrovania” zaradili 27-ročného útočníka na listinu zranených hráčov v utorok po tom, ako nedohral zápas proti Tampe Bay Lightning. Barzal sa zranil pri blokovaní strely, keď ho do ľavého kolena trafil obranca “bleskov” Darren Raddysh.



Barzal v tejto sezóne odohral 30 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal 14 asistencií. V tomto ročníku pre zranenie hornej časti tela už pauzoval tri týždne.