Barzal bude chýbať Islanders na neurčitú dobu kvôli zraneniu

New York 20. februára (TASR) - Kanadský hokejista Mathew Barzal je na neurčitú dobu mimo hry pre zranenie v dolnej časti tela. V piatok to oznámil tím zámorskej NHL New York Islanders. Dvadsaťpäťročný útočník sa zranil na začiatku sobotného duelu proti Bostonu (2:6) po zrážke kolenami s Craigom Smithom.



Barzal je tretí najproduktívnejší hráč tímu z Long Islandu. V 58 zápasoch nazbieral 51 bodov (14+37). Dlhodobá absencia kanadského centra môže výrazne skomplikovať šance aktuálne ôsmeho tímu Východnej konferencie na účasť v play off.