Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Šport

Basaksehir po remíze 1:1 s Viking postúpil do play off

.
Hráč Ousseynou Ba (vpravo) z Istanbulu Basaksehir a Veton Berisha z Vikingu počas odvety 3. predkola Konferenčnej ligy Istanbul Basaksehir - Viking FK v Istanbule v stredu 13. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Lepšiu pozíciu pred odvetou v Trnave má rumunský zástupca, domáci zápas zvládol jednoznačne 3:0.

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Futbalisti tureckého klubu Istanbul Basaksehir postúpili do play off o účasť v ligovej fáze Konferenčnej ligy. V domácej odvete 3. predkola remizovali s Viking FK 1:1, prvý zápas v Nórsku vyhrali 3:1. Ich súperom bude lepší z dvojice FC Spartak Trnava a CS Universitatea Craiova z Rumunska. Lepšiu pozíciu pred odvetou v Trnave má rumunský zástupca, domáci zápas zvládol jednoznačne 3:0.



Odvetný zápas 3. predkola KL:

Istanbul Basaksehir - Viking FK 1:1 (1:1)

Góly: 40. Selke - 34. Bulut (vlastný)

/prvý zápas 3:1, postúpil Basaksehir/
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške