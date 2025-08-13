< sekcia Šport
Basaksehir po remíze 1:1 s Viking postúpil do play off
Lepšiu pozíciu pred odvetou v Trnave má rumunský zástupca, domáci zápas zvládol jednoznačne 3:0.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Futbalisti tureckého klubu Istanbul Basaksehir postúpili do play off o účasť v ligovej fáze Konferenčnej ligy. V domácej odvete 3. predkola remizovali s Viking FK 1:1, prvý zápas v Nórsku vyhrali 3:1. Ich súperom bude lepší z dvojice FC Spartak Trnava a CS Universitatea Craiova z Rumunska. Lepšiu pozíciu pred odvetou v Trnave má rumunský zástupca, domáci zápas zvládol jednoznačne 3:0.
Odvetný zápas 3. predkola KL:
Istanbul Basaksehir - Viking FK 1:1 (1:1)
Góly: 40. Selke - 34. Bulut (vlastný)
/prvý zápas 3:1, postúpil Basaksehir/
