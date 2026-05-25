Basavareddy po triumfe nad Fritzom: Diváci boli skvelí
Autor TASR
Paríž 25. mája (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej dvojky nad Francúzom Benjaminom Bonzim 6:3, 6:4, 6:2. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu stále čaká na premiérový titul z podujatí veľkej štvorky, pred dvoma rokmi prehral na parížskej antuke vo finále so Španielom Carlosom Alcarazom.
V zápase s Bonzim sa dokázal vyrovnať s náročnými podmienkami a teplotami presahujúcimi 30 stupňov. „Bol to z mojej strany veľmi dobrý štart do turnaja. Vždy človeka poteší, keď prvé kolo zvládne bez straty setu. Počas celého zápasu som kvalitne podával a v dôležitých momentoch som dokázal premeniť brejkbaly,“ uviedol v pozápasovom interview Zverev, ktorého v 2. kole čaká Čech Tomáš Macháč.
Aj ruský tenista Karen Chačanov prekonal prvú prekážku, keď zdolal v pozícii nasadenej trinástky Francúza Arthura Geu 6:3, 7:6 (3), 6:0. V prvom sete prišlo ku kurióznemu momentu, keď domáci hráč dostal na kurte hnačku a musel ísť urgentne na toaletu. „Nemôžem sa hýbať, už to ďalej nevydržím," povedal Gea empajrovému rozhodcovi. Ten jeho žiadosti vyhovel, ale až na konci gemu za stavu 2:4, keď Francúz dopodával.
S turnajom sa rozlúčil siedmy nasadený Američan Taylor Fritz, kzorý prehral so svojím krajanom Nisheshom Basavareddym 6:7 (5), 6:7 (5), 7:6 (9), 1:6. „Bol to neskutočný zápas, diváci boli skvelí. Zdolať takého kvalitného hráča ako je Taylor pri debute v hlavnej súťaži v Paríži je niečo výnimočné,“ uviedol Basavareddy pre oficiálnu webovú stránku turnaja. Ďalej ide Čech Jakub Menšík nasadený ako číslo 26 po triumfe 6:3, 6:2, 6:4 nad Francúzom Titouanom Droguetom. Brazílčan Joao Fonseca ako nasadená dvadsaťosmička vyradil domáceho Luku Pavloviča 7:6 (6), 6:4, 6:2.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Valentin Royer (Fr.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:4, 6:2, 6:2, Nishesh Basavareddy (USA) - Taylor Fritz (USA-7) 7:6 (5), 7:6 (5), 6:7 (9), 6:1, Hamad Medjedovič (Srb.) - Yannick Hanfmann (Nem.) 6:3, 6:4, 6:7 (1), 6:4, Joao Fonseca (Braz.-28) - Luka Pavlovič (Fr.) 7:6 (6), 6:4, 6:2, Alexander Blockx (Belg.) - Coleman Wong (Hong Kong) 6:3, 6:4, 6:2, Quentin Halys (Fr.) - Mattia Bellucci (Tal.) 6:3, 7:6 (4), 6:3, Jakub Menšík (ČR-26) - Titouan Droguet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4, Dino Prižmič (Chor.) - Michael Zheng (USA) 6:1, 6:1, 6:3, Nuno Borges (Portug.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-23) 6:3, 6:4, 6:2, Federico Cina (Tal.) - Reilly Opelka (USA) 3:6, 6:4, 6:2, 6:7 (6), 6:4, Alexander Zverev (Nem.-2) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:3, 6:4, 6:2, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) - Damir Džumhur (BaH) 6:7 (3), 6:3, 2:6, 7:5, 6:3, Tomáš Macháč (ČR) - Zizou Bergs (Belg.) 6:4, 6:4, 6:3, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Pablo Llamas Ruiz (Šp.) 6:3, 7:6 (6), 6:7 (5), 6:0, Marco Trungelliti (Arg.) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:4, 6:2, 6:2, Karen Chačanov (Rus.-13) - Arthur Gea (Fr.) 6:3, 7:6 (3), 6:0, James Duckworth (Austr.) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:3, 4:1 - skreč, Miomir Kecmanovič (Srb.) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (0), 6:3, 6:4
