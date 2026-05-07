Basilašvili sa v 2. kole turnaja v Ríme stretne so Sheltonom
Autor TASR
Rím 7. mája (TASR) - Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili postúpil do 2. kola turnaja ATP 1000 v Ríme. Vo štvrtkovom dueli 1. kola zvíťazil nad Danielom Meridom Aguilarom zo Španielska po troch setoch 6:4, 2:6, 6:3 a v ďalšej fáze narazí na päťku „pavúka“ Američana Bena Sheltona.
dvojhra - 1. kolo:
Terence Atmane (Fr.) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 6:4, Miomir Kecmanovič (Srb.) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:2, 6:3, Alexei Popyrin (Austr.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:2, 6:3, Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:4, 2:6, 6:3
