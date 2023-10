Basketbal: Levice s druhou výhrou, Kataju zdolali 68:55

Európsky pohár FIBA, muži – J-skupina:



Patrioti Levice – Kataja Basket 68:55 (36:34)



zostava a body Levíc: Adaway 21, Wheeler 11, Kaukiainen 9, Abrhám a Bojanovský po 2 (Howard 9, Kneževič a Kováč po 7)



najviac bodov Kataje: Lufile a Sibande po 11, Egekeze 10



TH: 26/22 – 13/9, fauly: 14 - 27, trojky: 8 - 8, rozhodovali: Jurčevič (Chor.), Hodžič, Čavar (obaja Bos. a Herc.), štvrtiny: 18:15, 18:19, 21:11, 11:10, 1900 divákov.



hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Som nesmierne šťastný, ako sme vyzerali ako tím. Nesmierne ma teší, že sme vyhrali. Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas z pohľadu priebehu skupiny. Teší ma prejav, ktorý sme mali."



Ben Kováč, hráč Levíc: "Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že na oboch stranách bola možno nejaká nervozita. Kataja bola pripravená, bojovala a chcela vyhrať. Mali sme možno trochu šťastie, že nedávali ľahké strely. My sme doskakovali, išli sme z nich do rýchlych protiútokov a na konci nám padli ťažké strely. Podľa mňa sme si zaslúžili vyhrať."







Tabuľka J-skupiny:



1. LEVICE 3 2 1 238:232 5



2. Varšava 2 2 0 171:139 4



3. Oradea 2 1 1 178:166 3



4. Kataja 3 0 3 190:240 3

Levice 31. októbra (TASR) – Patrioti Levice získali v J-skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo, na domácej palubovke triumfovali nad basketbalistami fínskeho tímu Kataja Basket 68:55. Najlepším strelcom šampióna Niké SBL bol s 21 bodmi Jalen Adaway.V neúplnej tabuľke patrí "žlto-zeleným" prvá priečka s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry. Ich ďalšie vystúpenie v súťaži je na programe opäť pred vlastnými fanúšikmi, v stredu 8. novembra o 19.00 h nastúpia proti rumunskému tímu CSM CSU Oradea.Od úvodnej minúty nabehli oba tímy do zápasu vo vysokom tempe. Leviciam veľmi pomohla šesťbodová šnúra Adawaya, ktorou sa ujali vedenia. Družstvá veľmi rýchlo strieľali, Kataja sa podľa očakávania sústredila najmä na pokusy z diaľky. Patrioti mali dianie pod kontrolou, spolu s mohutnou energiou z publika si držali pozitívny stav po prvej štvrtine – 18:15. Začiatok druhej časti patril najskôr fínskemu tímu, ktorý zaznamenal päť bodov v rade, ale hneď na to totožne odpovedali Patrioti. Vyrovnaný zápas pokračoval v rýchlom tempe, tesné vedenie sa striedalo zo strany na stranu. Skvelú obrannú robotu odvádzala dvojica Howard a Wheeler, aj s ich prispením vyhrali domáci prvý polčas 36:34.Začiatok druhého polčasu sa niesol v rovnakom duchu, domáci i hostia sa museli napracovať na každý jeden bod. Patrioti si v tomto smere pomohli streľbou za tri body, vďaka ktorej sa im podarilo od Kataji prvýkrát výraznejšie vzdialiť. Pre priebeh duelu to bol dôležitý okamih, "žlto-zelení" dokázali dostať svoj náskok do dvojcifernej hodnoty. Na palubovke sa pritvrdilo, ale to nič nemenilo na tom, že sa do záverečnej 10-minútovky išlo za priaznivého stavu 57:45. Posledná štvrtina bola opäť dlho v duchu mnohých nepremenených šancí na oboch stranách. Pre domácich bolo hlavné, že sa ich vedenie výrazne neznižovalo. S ubúdajúcim časom Kataja riskovala, čo bola pre Levičanov voda na mlyn a svoj náskok ešte zveľaďovali do úspešného konca.