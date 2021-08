Nový ročník Alpsko-jadranského pohára odštartuje 28. septembra

žreb Alpsko-jadranského pohára 2021/2022:



A-skupina: Patrioti Levice (SR), BK JIP Pardubice (ČR), GKK Šibenka (Chor.), Raiffeisen Flyers Wels (Rak.)



B-skupina: Inter Bratislava (SR), BK ARMEX Děčín (ČR), KK Šenčur (Slov.), BC GGMT Viedeň (Rak.)



C-skupina: Spišskí Rytieri (SR), MKS Dabrowa Górnicza (Poľ.), KK Velika Gorica (Chor.), BK IMMOunited Dukes Klosterneuburg (Rak.)



D-skupina: BC Prievidza (SR), Sluneta Ústí nad Labem (ČR), KK Adra Oil Škrljevo (Chor.), zostávajúci tím oznámi vedenie súťaže







kalendár Alpsko-jadranského pohára 2021/2022:



skupinová fáza - 28. a 29. septembra, 12. a 13. októbra, 19. a 20. októbra, 26. a 27. októbra, 2. a 3. novembra, 9. a 10. novembra, 16. a 17. novembra, 7. a 8. decembra 2021







najneskorší termín odohrania štvrťfinále - 26. január 2022







najneskorší termín odohrania semifinále - 16. február 2022







najneskorší termín odohrania finále - 23. marca 2022

Bratislava 25. augusta (TASR) - Po ročnej vynútenej prestávke sa opäť uskutoční Alpsko-jadranský pohár aj so slovenskými basketbalovými klubmi. Nadnárodnej súťaže sa zúčastnia štyria zástupcovia Niké Slovenskej basketbalovej ligy - Patrioti Levice, BC Prievidza, Spišskí Rytieri a Inter Bratislava.Vďaka tomuto počtu bude mať Slovensko historicky najväčšie zastúpenie v tejto súťaži. Predchádzajúcemu ročníku Alpsko-jadranského pohára zabránila pandemická situácia v mnohých krajinách, teraz by však novému ročníku nemalo brániť nič.Vedenie ligy prikročilo k profesionalizácii súťaže, svedčí o tom aj vyššia kvalita prihlásených klubov a tiež finančné odmeny pre najlepšie kvarteto družstiev. Súťaž bude mať opäť 16 účastníkov zo šiestich krajín, hrať sa bude v klasických štvorčlenných skupinách. Ďalej pôjdu tímy na prvých dvoch miestach, play off sa bude hrať systémom doma-vonku. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie je pripravený variant "bublín", akými sa hrali rôzne podujatia v predchádzajúcich mesiacoch.citoval portál basketliga.sk jedného z členov vedenia súťaže, Mareka Imreho.