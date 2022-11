Austrálski basketbalisti odmietli vycestovať na zápas do Iránu

Melbourne 12. novembra (TASR) - Basketbalisti Austrálie neodcestujú na budúci týždeň do Iránu na svoj záverečný duel kvalifikácie MS 2023 pre obavy o bezpečnosť hráčov. Austrália si už v predstihu zabezpečila účasť na svetovom šampionáte, v skupine z deviatich zápasoch ani raz neprehrala.



"Basketbalový zväz v spolupráci s príslušnými úradmi dôkladne posúdil riziká a výsledkom je, že v súčasnosti nevyšle do Iránu žiadny tím," uviedol v oficiálnom stanovisku riadiaci orgán austrálskeho basketbalu. V Iráne prebiehajú naďalej masové protivládne demonštrácie, vyvolané smrťou 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá prišla o život po zadržaní iránskou mravnostnou políciou.



Austrálska vláda varovala svojich občanov pred cestou do Iránu, pretože v krajine sa zvýšil počet zadržaných návštevníkov zo zahraničia. "Tešíme sa, že nemusíme v Teheráne hrať, keďže tam vládne chaos," povedal pre austrálske médiá jeden z reprezentantov Dejan Vasiljevic. Informovala agentúra AFP.