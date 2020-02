Basketbalistami roka sa stali Brodziansky a Bálintová

Barbora Bálintová, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 16. februára (TASR) - Víťazmi ankety o najlepších basketbalistov za rok 2019 sa podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) stali Vladimír Brodziansky a Barbora Bálintová. Pre hráča španielskeho Obradoira je to premiérové víťazstvo v ankete, basketbalistka poľskej Gdyni obhájila prvenstvo spred roka.Brodziansky sa v ankete objavil prvýkrát a hneď vystúpil na najvyšší stupienok. Rodák z Bojníc má za sebou úspešný rok, má za sebou debut v mužskej reprezentácii a v španielskom Obradoire nepatrí len k najlepším hráčom svojho mužstva, ale aj k najlepším legionárom súťaže. Aktuálne sa snaží s klubom predrať na miestenku zaručujúcu účasť v play off. „“ zhodnotil pre TASR uplynulý rok Brodziansky.Bálintová obhájila s dosť výrazným náskokom prvenstvo spred roka. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Košíc predĺžila v lete zmluvu s poľskou Arkou Gdyňa. Na jeseň si zahrala s tímom v Eurolige, reprezentantka Slovenska sa medzi európskou elitou nestratila, o čom svedčí druhé miesto v počte asistencií na zápas. Spolu so svojou krajankou Angelikou Slamovou sa nedávno navyše radovali zo zisku Poľského pohára. „“ prezradila Bálintová.V kategórii tréner roka obhájila podľa očakávania prvenstvo Natália Hejková. Kormidelníčka českého ZVVZ USK Praha má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, v Eurolige pridala do svojej už tak bohatej zbierky ďalší cenný kov, tentoraz bronzový. V lige obhájila majstrovský titul. K úspechom má nakročené aj v tomto roku, v lige zatiaľ nenašla premožiteľa a v Eurolige už má istú štvrťfinálovú miestenku.Mládežníckym trénerom roka sa stal opäť Marek Jurík z ŠBK Junior Levice, ktorý oslavoval s juniormi a kadetmi titul majstra Slovenska. Talentami roka sa stal Matúš Hronský z americkej Wasatch Academy a Lucia Žilinská z BK ŠKP 08 Banská Bystrica. V "trojkovom" basketbale sa z prvenstva radovali Jozef Vojtek a Monika Krajčovičová. Najlepším rozhodcom sa stal na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA Zdenko Tomašovič.Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o ďalšie štyri mená. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2019 do nej pribudli Yvetta Paulovičová-Polláková, Gustáv Hraška, Tibor Vasiľko a in memoriam Valéria Tyrolová.1. Vladimír Brodziansky (Obradoiro CAB/Španielsko) 3462, 2. Michal Baťka (Inter Bratislava) 1303, 3. Marek Doležaj (Syracuse Orange/USA) 961, 4. Mário Ihring 892, 5. Richard Körner (obaja Inter Bratislava) 864, 6. Roman Marko (Dekstone Tuři Svitavy/Česko) 855, 7. Šimon Krajčovič (Patrioti Levice) 793, 8. David Abrhám (Inter Bratislava) 627, 9. Andre Jones (Szolnoki Olajbányász/Maďarsko) 578, 10. Michael Fusek (Inter Bratislava) 523 bodov.1. Barbora Bálintová (Arka Gdyňa/Poľsko) 3026, 2. Žofia Hruščáková (UNI Győr MÉLY-ÚT/Maďarsko) 1804, 3. Angelika Slamová (Arka Gdyňa/Poľsko) 1401, 4. Sabína Oroszová (Allianz GEAZ Sesto San Giovanni/Taliansko) 1157, 5. Miroslava Mištinová (MBK Ružomberok) 562, 6. Marie Růžičková (Atomerőmű KSC Szekszárd/Maďarsko) 560, 7. Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) 512, 8. Dominika Drobná (Young Angels Košice) 295, 9. Timea Sujová (ŠBK Šamorín) 232, 10. Nikola Kováčiková (Georgetown University Washington/USA) 221.1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha/Česko) 841, 2. Maroš Kováčik (CCC Polkowice/Poľsko, ženy Poľska) 282, 3. Michal Madzin (Patrioti Levice) 178, 4. Štefan Svitek (ženy ČR, Wisla Krakov/Poľsko) 165, 5. Peter Jankovič (BKM Lučenec) 106 bodov.1. Marek Jurík (ŠBK Junior Levice) 482, 2. Karol Wimmer (Inter Bratislava) 137, 3. Michaela Drobná (BKM Iskra Svit) 114 bodov.1. Matúš Hronský (Wasatch Academy, USA) 213 bodov.1. Lucia Žilinská (BK ŠKP 08 Banská Bystrica) 91 bodov.1. Jozef Vojtek (ŠKP BBC Banská Bystrica).1. Monika Krajčovičová (Dubček Bratislava).Zdenko Tomašovič (na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA).1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka1975 Yvetta Polláková - Stanislav Kropilák1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa1987 Anna Janoštinová - Oto Matický1988 Anna Janoštinová - Oto Matický1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický1995 Andrea Kuklová - Oto Matický1996 Iveta Bieliková - Oto Matický1997 Anna Kotočová - Marek Andruška1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška1999 Alena Kováčová - Richard Petruška2000 Anna Kotočová - Richard Petruška2001 Alena Kováčová - Martin Rančík2002 Alena Kováčová - Martin Rančík2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík2018 Barbora Bálintová – Kyle Kuric2019 Barbora Bálintová - Vladimír BrodzianskyV rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila