Pondelok 16. marec 2026
Prievidza zdolala Lučenec 90:86

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

BKM Mimel Lučenec - BC Prievidza 86:90 (53:43)

Autor TASR
Lučenec 16. marca (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v dohrávke 20. kola Tipos SBL na palubovke BKM Mimel Lučenec 90:86. Po polčase prehrávali o desať bodov, no podarilo sa im otočiť nepriaznivý vývoj.



dohrávka 20. kola Tipos SBL:

Najviac bodov: Lewis Boone Jr. 21, Beaubrun 18, Willett a Siládi po 16 - Thomas 29, Reynolds 23, Novák 14
