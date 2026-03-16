Prievidza zdolala Lučenec 90:86
BKM Mimel Lučenec - BC Prievidza 86:90 (53:43)
Autor TASR
Lučenec 16. marca (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v dohrávke 20. kola Tipos SBL na palubovke BKM Mimel Lučenec 90:86. Po polčase prehrávali o desať bodov, no podarilo sa im otočiť nepriaznivý vývoj.
dohrávka 20. kola Tipos SBL:
BKM Mimel Lučenec - BC Prievidza 86:90 (53:43)
Najviac bodov: Lewis Boone Jr. 21, Beaubrun 18, Willett a Siládi po 16 - Thomas 29, Reynolds 23, Novák 14
BKM Mimel Lučenec - BC Prievidza 86:90 (53:43)
Najviac bodov: Lewis Boone Jr. 21, Beaubrun 18, Willett a Siládi po 16 - Thomas 29, Reynolds 23, Novák 14