VIDEO: Brodziansky si váži každé ocenenie: Som veľmi vďačný všetkým

Bratislava 15. júla (TASR) – Štvrtý rok po sebe sa v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) stal víťazom v mužskej kategórii Vladimír Brodziansky. Reprezentačný pivot si aj napriek kraľovaniu v tejto ankete váži každý hlas a dôveru, ktorú dostáva z basketbalových a fanúšikovských kruhov.



Pri pohľade na históriu ankety Basketbalistu roka je celkom bežné, že dlhé roky kraľuje jedno meno. V tomto prípade je to Vladimír Brodziansky, ktorý sa postupne doťahuje na legendy slovenského basketbalu, ako je Radoslav Rančík, Anton Gavel, Richard Petruška, Oto Matický alebo Stanislav Kropilák. "Je to skvelá pocta. Som veľmi vďačný všetkým, čo za mňa hlasovali, každému trénerovi, ktorý ma trénoval a každému spoluhráčovi, s ktorým som mal možnosť hrať. V reprezentácii sa podarili drobné úspechy, to isté v španielskej lige a zahral som si Euroligu. Bola to zaujímavá výzva. Všetko sa deje z nejakého dôvodu. Z každej príležitosti sa snažím získať čo najviac a najviac sa toho naučiť. Som za to veľmi vďačný," zhodnotil pre TASR Brodziansky uplynulé mesiace.







Sezóna 2022/2023 bola v jeho prípade špecifická, keď vystriedal až tri klubové adresy. Najskôr to bolo v tureckom Basaksehire Istanbul: "Bola to skvelá skúsenosť. Basketbalovo to až tak nevyšlo, dával som sa dokopy po zranení, takže možno aj to zavážilo. Prišla možnosť z Partizanu Belehrad, ktorá bola pre mňa skvelá. V Turecku som mohol pokojne zostať, nevyhadzovali ma, ale bol som vďačný za príležitosť ísť do Partizanu," prezradil slovenský pivot.



V novembri prišla jedinečná príležitosť vyskúšať si krátkodobé pôsobenie v Partizane Belehrad, pod dohľadom legendárneho trénera Željka Obradoviča. "Super skúsenosť, to sa ani nedá opísať. Fanúšikovia žijú basketbalom, na každom zápase bola plná hala, ľudia fandia, nesedia na sedačkách. Tréner Željko Obradovič je asi najlepším trénerom v Európe a aj v histórii, dal mi toho veľa. Skvelá pocta pod ním trénovať," obzrel sa Brodziansky za časom v Srbsku.



Okľukou cez dva kluby sa vrátil 29-ročný pivot na klubovú adresu, ktorej bol súčasťou v sezóne 2021/2022. Vo februári sa Brodziansky stal opäť súčasťou Joventutu Badalona. "Badalona je už takým druhým domovom pre mňa. Poznám tam všetkých trénerov, hráčov, vedenie klubu. Bol to pre mňa návrat, vedel som, do čoho idem. Sezónu som chcel ukončiť na lepšej vlne, bol som spokojný. Poznám to tam, oni poznajú mňa,“ uviedol samotný basketbalista, ktorý po sezóne predĺžil v klube kontrakt aj na ďalšie obdobie.



Úspechy Brodzianskeho na medzinárodnej scéne, výkony v reprezentácii, to všetko z neho aktuálne robí vzor pre mládež. Ako vníma tento záväzok voči ostatným? "Snažím sa byť najlepší a čo najviac pomôcť reprezentácii vždy, keď sa dá. Keď sa chcú fanúšikovia odfotiť, tak sa snažím byť ústretový. Keď sa dá, tak sa snažím prísť na kempy a pomôcť deťom ukázať cestu, že sa to dá, keď sa maká," odpovedal víťaz ankety Basketbalista roka.



Aktuálne ho čakajú so spoluhráčmi v slovenskej reprezentácii povinnosti, na prelome júla a augusta sa pokúsia vymaniť z predkvalifikačného sita a dostať sa do kvalifikácie o účasť na majstrovstvách Európy 2025. "Vždy sa snažím prísť do reprezentácie, keď je možnosť a dá sa. Sme skvelá partia chalanov, ťaháme to niekoľko roku spolu. S niektorými sa poznám ešte z mládežníckych kategórií. Vždy je dobrá atmosféra a rád sa vraciam. Po ľahkej výhre nad Rakúskom sa nesmieme uspokojiť. Každým dňom sa musíme zlepšovať do ďalších zápasov. Rumuni a Albánci budú určite tvrdší súperi, musíme sa preto pokúsiť zahrať čo najlepšie," dodal Brodziansky k svojmu vzťahu k národným farbám a očakávaniam od predkvalifikácie.