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Basketbal: Do kalendára slovenských súťaží pribudol Superpohár

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Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa rozhodla pridať do sezónneho kalendára ďalšiu súťaž, v ktorej sa bude bojovať o víťaznú trofej.

Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Do kalendára najvyššej mužskej a ženskej basketbalovej súťaže pribudla nová súťaž – Superpohár. Ešte pred začiatkom ročníka sa budú proti sebe stretávať víťaz ligy a Slovenského pohára. V ženskej časti sa tieto dva celky stretnú 3. septembra, muži majú svoj duel na programe o deň neskôr (4. septembra).

Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa rozhodla pridať do sezónneho kalendára ďalšiu súťaž, v ktorej sa bude bojovať o víťaznú trofej. Superpohár sa hrá v mnohých európskych krajinách, v prípade Slovenska sa tento duel uskutoční ešte pred prvým kolom základnej časti.

Proti sebe nastúpi aktuálny majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára. Ak by išlo v oboch prípadoch o rovnaký klub, tak ligového šampióna vyzve finalista z najvyššej súťaže.

Medzi mužmi nastúpia na prvý ročník Superpohára hráči Patrioti Levice a BC Prievidza. U žien príde na reprízu tohtoročného finále, MBK Ružomberok si zahrá s Piešťanskými Čajkami.



Program Superpohára 2026:

ženy (štvrtok 3. septembra): MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky

muži (piatok 4. septembra): Patrioti Levice - BC Prievidza
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