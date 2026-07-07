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Basketbal: Do kalendára slovenských súťaží pribudol Superpohár
Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa rozhodla pridať do sezónneho kalendára ďalšiu súťaž, v ktorej sa bude bojovať o víťaznú trofej.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Do kalendára najvyššej mužskej a ženskej basketbalovej súťaže pribudla nová súťaž – Superpohár. Ešte pred začiatkom ročníka sa budú proti sebe stretávať víťaz ligy a Slovenského pohára. V ženskej časti sa tieto dva celky stretnú 3. septembra, muži majú svoj duel na programe o deň neskôr (4. septembra).
Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa rozhodla pridať do sezónneho kalendára ďalšiu súťaž, v ktorej sa bude bojovať o víťaznú trofej. Superpohár sa hrá v mnohých európskych krajinách, v prípade Slovenska sa tento duel uskutoční ešte pred prvým kolom základnej časti.
Proti sebe nastúpi aktuálny majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára. Ak by išlo v oboch prípadoch o rovnaký klub, tak ligového šampióna vyzve finalista z najvyššej súťaže.
Medzi mužmi nastúpia na prvý ročník Superpohára hráči Patrioti Levice a BC Prievidza. U žien príde na reprízu tohtoročného finále, MBK Ružomberok si zahrá s Piešťanskými Čajkami.
Slovenská basketbalová asociácia (SBA) sa rozhodla pridať do sezónneho kalendára ďalšiu súťaž, v ktorej sa bude bojovať o víťaznú trofej. Superpohár sa hrá v mnohých európskych krajinách, v prípade Slovenska sa tento duel uskutoční ešte pred prvým kolom základnej časti.
Proti sebe nastúpi aktuálny majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára. Ak by išlo v oboch prípadoch o rovnaký klub, tak ligového šampióna vyzve finalista z najvyššej súťaže.
Medzi mužmi nastúpia na prvý ročník Superpohára hráči Patrioti Levice a BC Prievidza. U žien príde na reprízu tohtoročného finále, MBK Ružomberok si zahrá s Piešťanskými Čajkami.
Program Superpohára 2026:
ženy (štvrtok 3. septembra): MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky
muži (piatok 4. septembra): Patrioti Levice - BC Prievidza
ženy (štvrtok 3. septembra): MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky
muži (piatok 4. septembra): Patrioti Levice - BC Prievidza