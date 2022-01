Slovenský basketbalista Doležaj posilnil grécky Solún

Solún 14. januára (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Marek Doležaj sa stal posilou gréckeho BC Iraklis Solún. S účastníkom najvyššej súťaže podpísal 23-ročný krídelník kontrakt do konca sezóny.



Na konci kalendárneho roka sa však s klubom dohodol na predčasnom ukončení kontraktu. V 22 zápasoch mal priemerne na svojom konte 9,8 bodu, 3,5 doskoku, 1,9 asistencie a 1,1 zisku. "V Grécku je lepšia liga a kvalitnejší hráči. Liga tam patrí k jedným z najlepších v Európe. Teší ma, že v mojom veku sem idem, určite mi to dá do kariéry veľa. Chcú ma na pozíciu štyri,“ vyjadril sa Doležaj po podpise kontraktu.



V novom pôsobisku bude hrať s číslom 21, debut by mohol absolvovať vo víkendovom stretnutí proti Promitheasu. Solún je na predposlednom mieste tamojšej A1 ligy, zatiaľ má na konte tri víťazstvá a 7 prehier.