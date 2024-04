Hejková sa na Final Four v Mersine pokúsi získať šieste zlato

Program Final Four Európskej ligy žien (Mersin/Tur.):



piatok 12. apríla – semifinále



15.00 h: Villeneuve d'Ascq LM – ZVVZ USK Praha



18.00 h: Fenerbahce Alagoz Holding Istanbul – Cukurova Basketbol Mersin







nedeľa 14. apríla – zápasy o umiestnenie



15.00 h: o 3. miesto



18.00 h: finále



Mersin 11. apríla (TASR) – Tento ročník basketbalovej Európskej ligy (Euroligy) vyvrcholí Final Four podujatím v tureckom Mersine (12. – 14. apríla) aj so slovenskou účasťou. Trénerka Natália Hejková sa pokúsi získať do svojej zbierky šieste zlato, české ZVVZ USK Praha, ktoré koučuje, bojuje o druhú trofej pre víťaza tejto súťaže.Dlhoročná trénerka pražského tímu je na lavičke od roku 2012 a za tento čas doviedla družstvo sedemkrát medzi najlepšie kvarteto Euroligy. Na Final Four v Mersine sa naladili jej hráčky bezproblémovým postupom do finále českej najvyššej súťaže, triumf nad Sokolom Hradec Králové (106:64) bol 300. víťazstvom za sebou v tamojšej Chance lige. Vďaka tomu budú mať šancu získať 14-krát za sebou majstrovský titul.Na euroligovej scéne zatiaľ Hejková s USK Praha získala zlato len v roku 2015, pred rokom v domácom prostredí obsadila štvrtú pozíciu.vyjadrila sa slovenská trénerka pre české médiá.Pražský tím nastúpi v semifinále (piatok 12. apríla, 15.00 h) proti francúzskemu Villeneuve d'Ascq LM. S týmto súperom, ktorý sa na Final Four predstaví premiérovo, sa stretol už v skupinovej fáze, doma s ním zvíťazili 74:63 a u neho prehral 81:90.“ uviedla kormidelníčka USK Praha.Hejková sa v pozícii hlavnej trénerky predstaví na Final Four 16-krát, v piatich prípadoch z toho bol euroligový titul (1999, 2000, 2007, 2008, 2015). Druhú semifinálovú dvojicu tvoria turecké tímy, domáci Mersin a obhajca víťaznej trofeje Fenerbahce Istanbul (18.00 h).