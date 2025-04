Hejkovej USK zdolalo Schio 79:72

Final Six Euroligy žien - štvrťfinále:



Beretta Famila Schio - ZVVZ USK Praha 72:79 (35:47)



najviac bodov: Keysová a Salaunová po 13, Sottanová 12 - Ayayiová 19, Jonesová 17, Oblaková 14







Zaragoza 9. apríla (TASR) - Basketbalistky českého ZVVZ USK Praha so slovenskou trénerkou Natáliou Hejkovou postúpili na Final Six Euroligy v španielskej Zaragoze do semifinále. V úvodnom stretnutí turnaja zdolali talianske Beretta Famila Schio 79:72 a podobne ako pred rokom, keď získali bronz, tak aj teraz sa zapoja do bojov o medaily. V piatok 11. apríla o 17.30 h nastúpia na duel s obhajcom prvenstva, tureckým Fenerbahce Opet Istanbul.Pre Hejkovú to je ôsma účasť na záverečnom turnaji v pozícii trénerky pražského tímu, z doterajších má jedno zlato a dva bronzy. Celkovo sa slovenskej trénerskej legende podarilo päťkrát vyhrať Euroligu.uviedla na pozápasovej tlačovej konferencii trénerka USK Praha.