Inter zvíťazil v Bukurešti a zostal v B-skupine bez prehry

Severoeurópska liga - záverečné 8. kolo:



A-skupina:



Spišskí Rytieri – Spartak Pleven 88:99 (37:54)



najviac bodov: Walker 20, Gromovs 17, Páleník 14 - Hollowell 19, Lepičev 18, Kesar 16, 650 divákov







B-skupina



Dinamo Bukurešť - Inter Bratislava 95:96 (39:54)



najviac bodov: Mustapič 22, Chand Ancrum 18, Frankamp 17 - Stevenson 31, Gunn 16, Radič 14, 150 divákov.

Bratislava 4. februára (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava nespoznali v základnej časti Severoeurópskej ligy (ENBL) trpkosť prehry. Zvíťazili vo všetkých ôsmich stretnutiach, v utorok na palubovke Dinama Bukurešť 96:95. Už pred zápasom mali pritom isté prvenstvo v B-skupine.teraz čaká štvrťfinále, ktoré sa hrá na dve stretnutia. Inter ako vyššie nasadený tím bude hostiť odvetu. Víťaz dvojzápasu postúpi do turnaja najlepšpích štyroch.Spišskí Rytieri sa so súťažou rozlúčili domácou prehrou so Spartakom Pleven 88:99. Bulharskému tímu tak umožnili zaznamenať prvé víťazstvo a klesli za neho na poslednú 9. priečku. Obe mužstvá už pred stretnutím nemohli postúpiť a zapísali si rovnakú bilanciu jedno víťazstvo a sedem prehier.