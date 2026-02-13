< sekcia Šport
Slovan si zahrá osemfinále s rumunským Voluntari
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava si pri svojej druhej účasti v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL) opäť zahrajú v play off. V osemfinále narazia na začiatku marca na obhajcu víťaznej trofeje rumunské CSO Voluntari.
Pri premiérovej edícii ešte pod názvom Interu sa zverencom trénera Aramisa Nagliča podarilo prebojovať na Final Four, kde im však tesne ušlo pódiové umiestnenie. V aktuálnej edícii ENBL sa umiestnili „belasí“ s bilanciou štyroch výhier a štyroch prehier na 14. pozícii. „Sme šťastní, že sme postúpili ďalej. Je to teraz na jeden zápas. Urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali do najlepšej osmičky. Dostali sme súpera z minuloročného Final Four ENBL a víťaza. Je to mimoriadne silný tím, bude pre nás zaujímavé čeliť mu. Nechali si dosť hráčov z minulej sezóny. Pre nás to bude ťažké, aj vzhľadom na kalendár,“ vyjadril sa pre oficiálnu webstránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) kouč Slovana.
V minuloročnom semifinále ENBL prehral slovenský zástupca s Voluntari 103:107. Osemfinále sa uskutoční s najväčšou pravdepodobnosťou na začiatku marca, hrá sa u lepšie postaveného tímu a na jeden zápas. Ak by sa Slovanu podarilo postúpiť, tak na neho vo štvrťfinále čaká víťaz duelu medzi islandským Tindastóllom a lotyšskou Riga Zelli.
