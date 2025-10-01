Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan vstúpil do súťaže prehrou 56:80 s Tindastóllom

Na snímke tréner Slovenska Aramis Naglič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

BC Slovan Bratislava - U.M.F. Tindastóll 56:80 (31:42)

Bratislava 1. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava vstúpili do Severoeurópskej ligy (ENBL) domácou prehrou 56:80 s islandským U.M.F. Tindastóll. Pre zverencov trénera Aramisa Nagliča je to druhá účasť v tejto súťaži, pri premiére dokázali v predchádzajúcom ročníku postúpiť do Final Four. Najbližšie sa „belasí“ predstavia v ENBL v stredu 15. októbra o 19.00 h na palubovke britského Manchestru Basketball.



ENBL 2025/2026 - skupinová fáza:

Najviac bodov: Szabó 10, Kovačevič 9, Pavelka a Stevenson po 8 - Gavrilovič 20, Geks 14, Björnsson 12


hlasy po zápase:

Aramis Naglič, tréner Slovana: „Najprv spomeniem energiu, ktorú sme nemali, a potom 23 útočných doskokov, ktoré sme dopustili. Ukázali sme, že ešte máme dosť problémov na začiatku sezóny. Je tu dosť fyzických kvalít aj talentu. Dúfam, že z takého dramatického štartu vyjdeme silnejší. Taká vysoká prehra v úvodnom stretnutí ENBL je, povedal by som, aj trošku hanba. Ale nemáme čo vymýšľať, musíme si sadnúť, pozhovárať sa a zatrénovať ešte kvalitnejšie. To je jediné, čo teraz môžeme spraviť.“

Róbert Hudec, hráč Slovana: „Od začiatku to vyzeralo celkom chaoticky. Hľadali sme sa celý zápas. Začalo sa to zlou obranou v prvej štvrtine a pokračovalo ďalej. Nevedeli sme sa dostať do rytmu. Hlavne sa to ale začína v obrane, kde sme sa nedokázali poriadne chytiť, a prenieslo sa aj do útoku. S chalanmi si teraz musíme v šatni čosi povedať, dať hlavy dokopy a pokračujeme ďalej.“
