Inter pri premiére bez medaily, s Dziki prehral o 3. miesto 78:80

ENBL Glasora Final Four 2025 - o 3. miesto:



Dziki Varšava - Inter Bratislava 80:78 (32:39)



najviac bodov: Comithier 20, Szlachetka 15, Aleksandrowicz a Radičevič po 8 - Cousins 25, Buttrick 17, Carthers 12



hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner Interu: „Celý zápas sme kontrolovali. Chceli sme aj rotovať hráčov a dať príležitosť ďalším hráčom, ktorí mali menšiu minutáž v prvom zápase. Vyšlo nám to, pretože sme si museli ušetriť nejaké minúty, pretože hráme aj ligové play off. Nemám rád, keď po takejto koncovke prehráš zápas. Je to druhá koncovka za dva dni. Nevieme, či máme psychický problém, kvôli nejakému tlaku v posledných minútach, nie je to prvýkrát. Škoda, zaslúžili sme si vyhrať. Gratulujem Varšave samozrejme. Musíme sa teraz otočiť smerom k play off.“



Milan Szabó, hráč Interu: „Osobne, ale aj pre tím, je to sklamanie. Zápas sme prehrali v poslednej štvrtine, myslím si, že tam prišiel pokles koncentrácie a dovolili sme im ľahké koše. Potom sme to už nedotiahli do konca.“

Bratislava 9. apríla (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava skončili pri svojej premiérovej účasti v Severoeurópskej lige (ENBL) na štvrtom mieste, v súboji o bronz na Glasora Final Four prehrali s poľským Dziki Varšava 78:80. Zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy zakončil svoju premiérovú účasť v tejto súťaži s bilanciou 10 výhier a dve prehry.