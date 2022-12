Basketbal-EP FIBA: Levičan Lapornik sa stal hráčom mesiaca november

Mníchov 2. decembra (TASR) – Vedenie súťaže Európskeho pohára FIBA vyhlásilo za hráča mesiaca november basketbalistu Patriotov Levice Mihu Lapornika. Reprezentant Slovinska sa svojimi výkonmi významne podieľal na postupe zástupcu Niké SBL do ďalšej fázy súťaže.



Dvadsaťdeväťročný basketbalista bol podľa oficiálneho webu súťaže jednou z kľúčových persón, ktorá sa postarala o to, že sa úradujúci majster najvyššej súťaže ako druhý tím zo Slovenska predstaví v druhej fáze Európskeho pohára. Všetko odštartoval výkonom v bulharskom Botevgrade, ktorý priniesol na začiatku novembra Leviciam historicky prvé víťazstvo v tejto súťaži. Lapornik vtedy zaznamenal 33 bodov, 7 doskokov a 2 asistencie. Domáci úspech proti Keravnosu podčiarkol 23 bodmi, 2 doskokmi, 6 asistenciami a 2 ziskmi. To najlepšie si nechal na záver prvej fázy, v priamom súboji o postup nadelil v česko-slovenskej konfrontácii Opave 37 bodov a k tomu pridal 2 doskoky, 3 asistencie a 3 zisky. Tretí triumf za sebou mal zároveň postupovú pečať.



Lapornik zakončil november s priemerom 31 bodov na zápas, pri úžasnej takmer 66-percentnej úspešnosti streľby za tri body. K tomu pridával 3,7 doskoku a 3,7 asistencie na stretnutie. "Nemám slov, šialený zápas. Do druhého polčasu sme nastúpili ako hladné zvery, každý z nás ukázal charakter. Som veľmi hrdý na toto družstvo. Teší ma, že boli pri tom aj naši fanúšikovia a napokon nám pomohli k tomuto víťazstvu. Tento úspech sme si zaslúžili," vravel po postupovom víťazstve hráč Levíc.