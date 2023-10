Levice odštartovali účinkovanie v EP triumfom 93:91 nad Oradeou

Európsky pohár FIBA, muži – J-skupina:



CSM CSU Oradea – Patrioti Levice 91:93 (51:46)



najviac bodov Oradey: Neal 30, Pearson 12, Baciu a Freeman po 10 - zostava a body Levíc: Kaukiainen 20, Kneževič 19, Wheeler 13, Adaway 9, Bojanovský 6 (Kováč 10, Howard 9, Bachan 7, Pažický 0), TH: 6/2 – 12/9, fauly: 19 - 17, trojky: 17 - 12, rozhodovali: Poursanidis (Gréc.), Sakaci (Tur.), Cetkovič (Č. Hora), štvrtiny: 28:25, 23:21, 19:33, 21:14.

Oradea 18. októbra (TASR) – Basketbalisti Patrioti Levice úspešne vstúpili do účinkovania v Európskom pohári FIBA. Z palubovky rumunského tímu CSM CSU Oradea si odniesli víťazstvo 93:91 a prvé dva body do tabuľky J-skupiny. V stredu 25. októbra sa predstavia pred domácim publikom, o 19.00 h nastúpia proti poľskej Legii Varšava.Otvárací duel v J-skupine sa začal z oboch strán ofenzívne, takže pre diváka išlo o atraktívny basketbal. Najväčšou zbraňou Oradei bola od začiatku streľba za tri body, vysoká úspešnosť ju držala vo vedení. Levice prečkali úvodný nápor, aj za pomoci Kaukiainena hrali s rumunským tímom vyrovnanú partiu a nedovolili mu výraznejšie odskočiť. Ani aktívny Kneževič ale nezabránil nepriaznivému stavu po úvodnej 10-minútovke – 25:28. Druhá štvrtina bola v znamení bodových šnúr, najskôr Oradea odskočila troma trojkami v rade, ale hneď na to Kauikainen s Kneževičom odpovedali takmer rovnakou mincou. Patrioti sa držali stále v tesnom závese, vždy im ale v prvom polčase chýbalo niečo na to, aby duel otočili na svoju stranu. Domáci basketbalisti pokračovali v trojkovej kanonáde, slovenský majster však prehrával po prvom polčase len tesne – 46:51.Do druhého polčasu prišiel levický tím ako vymenený, zrazu on bol ten, kto hrozil z trojkovej vzdialenosti. Dvojica Kneževič a Kauikainen pokračovala v sebavedomom hernom prejave a vďaka úseku 14:3 sa Patriotom po dlhom čase podarilo vyhrávať v zápase. Momentum sa zrazu presunulo na stranu zverencov trénera Michala Madzina a Oradea nedokázala adekvátne reagovať. Levičania pokračovali v sebavedomom výkone a razom oni udávali dianie na palubovke. Pred poslednou štvrtinou to vyzeralo nádejne, keď viedli 79:70. Kauikainen pokračoval aj naďalej v úspešnom streleckom večeri, Patriotov dokonca dostal do dvojciferného vedenia. Oradea v koncovke zariskovala a zdramatizovala súboj o prvé víťazstvo v J-skupine, ale Levice ho už z rúk nepustili.