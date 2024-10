Levice prehrali v B-skupine s Bursasporom 63:78

Európsky pohár FIBA – B-skupina:



Patrioti Levice – Bursaspor Basketbol 63:78 (31:37)



Levice: Abrhám 17, Nichols 15, Bojanovský 10, Jelks 9, Kivimäki 5 (Sikiraš 4, Pažický 3, Krajčovič a Terins 0)



Najviac bodov Bursasporu: Grantham 17, Mutaf 13, Candan a Pipes po 12



TH: 9/5 – 11/10, fauly: 14 - 17, trojky: 6 - 12, rozhodovali: Maestre (Fr.), Last (Hol.), Krajnč (Slov.), štvrtiny: 18:17, 13:20, 18:19, 14:22.

Levice 23. októbra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali v B-skupine Európskeho pohára FIBA prvý neúspech. Na domácej palubovke prehrali s tureckým Bursasporom 63:78. Po polovici skupinovej fázy majú na svojom konte dve víťazstvá a jednu prehru. Najbližšie ich čaká duel pred vlastnými fanúšikmi vo štvrtok 31. októbra o 19.00 h proti cyperskej Anorthosis Famagusta.Tretie vystúpenie oboch tímov v EP FIBA sa nezačalo práve vo veľkom ofenzívnom tempe. Na domácej strane bol výraznejšou postavou Jelks, hostia sa naproti tomu opierali najmä o kolektívnu hru. Vedenie sa striedalo zo strany na stranu. Lepší záver mali v prvej štvrtine Levičania, ktorí túto časť vyhrali 18:17. Do druhej 10-minútovky vstúpil lepšie Bursaspor, päťbodovou šnúrou chytil sebavedomie a dostal sa na koňa. Patrioti sa dostali do pozície, že museli naháňať súpera, čo sa im v istých momentoch darilo. Dokázali stiahnuť dvojciferné manko, ale po prvom polčase prehrávali 31:37.Po prestávke sa priebeh stretnutia na palubovke výrazne nezmenil. Levičania sa snažili otočiť vývoj duelu na svoju stranu, ale Bursaspor si bez výraznejších starostí udržiaval svoj náskok. Domácim však nefungovala streľba, preto bol po troch štvrtinách stav 49:58. Rozhodujúci bol nástup do záverečnej časti, Patrioti ju otvorili 0:9 a hostia už ukontrolovali cestu za víťazstvom. Bursaspor išiel v závere aj za čo najvyšším skóre, Leviciam sa už totiž nepodarila výraznejšia dramatizácia.